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1 ओवर 39 रन और 6 लंबे-लंबे छक्के, T20I में बना महार‍िकॉर्ड... जब इस अनजान ख‍िलाड़ी ने लिखा नया अध्याय

Most runs off one over in T20I: ठीक 2 साल पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ऐसा र‍िकॉर्ड बना था, जो आज भी कायम है. तब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में समोआ के बल्लेबाज ने ऐसी बैट‍िंग की कि दुन‍िया में कीर्त‍िमान की कहानी सामने आ गई.

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टी20 क्रिकेट में एक ओवर में 39 रन बनाने वाले डार‍ियस व‍िसर (Photo: ITG)
टी20 क्रिकेट में एक ओवर में 39 रन बनाने वाले डार‍ियस व‍िसर (Photo: ITG)

20/08/2024 की तारीख थी, आज से 2 साल पहले का वक्त है. तब आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एश‍िया-पैस‍िफ‍िक रीजन क्वालिफायर ए का मैच हुआ. आमने-सामने दो अंजान देश थे, एक समोआ तो दूसरा वानुअतु ... मैच इतना कुछ बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन फ‍िर ऐसा कुछ इस मुकाबले में हुआ, जिसने क्रिकेट की दुन‍िया का, खासकर टी20 क्रिकेट का एक नया अध्याय लिख दिया. यह मुकाबला समोआ के ही गार्डन ओवल मैदान में खेला गया.  

वैसे तो क्रिकेट में एक ओवर में 36 रन बनना ही लंबे समय तक असाधारण माना जाता रहा है. लेकिन तब पुरुषों के T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह आंकड़ा भी पीछे छूट गया था.

समोआ के बल्लेबाज डारियस विसर (Darius Visser) ने वानुअतु के खिलाफ ऐसा धमाका किया कि एक ही ओवर में 39 रन बन गए.

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2024 में 28 साल और अब 30 साल के विसर ने इस ओवर में 6 छक्के उड़ाए और T20I क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में नया अध्याय जोड़ दिया. दिलचस्प बात यह थी कि यह उनके करियर का सिर्फ तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच था. उन्होंने मुकाबले में 62 गेंदों पर 132 रन की विस्फोटक पारी खेली.

15वें ओवर में आया 39 रन का तूफान
समोआ की पारी का 15वां ओवर वानुआतु के गेंदबाज नालिन निपिको (Nalin Nipiko) फेंकने आए. यहीं से क्रिकेट का एक ऐसा ओवर शुरू हुआ, जो अब रिकॉर्ड बुक का हिस्सा बन चुका है.

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विसर ने ओवर की शुरुआती तीनों गेंदों को डीप मिडविकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया. यानी शुरुआत लगातार तीन छक्कों से हुई. इसके बाद निपिको ने फ्रंट फुट नो-बॉल फेंक दी.

फ्री-हिट पर भी विसर नहीं रुके. उन्होंने गेंद को लेग साइड में छक्के के लिए भेज दिया. अगली गेंद पर हालांकि रन नहीं बना. विसर का सीधा शॉट नॉन-स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स से टकरा गया और गेंद डॉट रही.

लेकिन निपिको की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं. उन्होंने दूसरी बार फ्रंट फुट नो-बॉल फेंकी. इसके बाद एक और नो-बॉल हुई, जो ऊंचाई के कारण अवैध करार दी गई. विसर ने इस गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए पहुंचा दिया. ओवर की आखिरी वैध गेंद लो फुलटॉस थी, जो ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी. विसर ने इसे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक करते हुए एक और छक्का जड़ दिया. इस तरह ओवर में कुल 39 रन (6,6,6,nb6,dot,nb,nb6, 6) बन गए.

टी20 इंटरनेशनल में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा 39 रन बनाने का रिकॉर्ड समोआ के डारियस विसर के नाम है, ज‍िनके बारे में खबर में आपको बताया. उन्होंने वानुतु के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया. इसके बाद 37 रन के साथ नेपाल के कुशल भुर्तेल दूसरे नंबर पर हैं. वहीं युवराज सिंह, कीरोन पोलार्ड, रोहित शर्मा-रिंकू सिंह समेत कई बल्लेबाजों की टीम एक ओवर में 36 रन बना चुकी है.

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