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Chilli Potato Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसे चटपटे और क्रिस्पी चिली पोटैटो, मिनटों में होंगे तैयार

Chilli Potato Recipe: शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और क्रिस्पी खाने का मन हो तो चिली पोटैटो एक बेहतरीन ऑप्शन है. आज हम आपको घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पोटैटो बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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घर पर इस तरह बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पोटैटो (Photo-ITG)
घर पर इस तरह बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पोटैटो (Photo-ITG)

Chilli Potato Recipe: बच्चे हों या बड़े, आलू से बने चटपटे चिली पोटैटो हर किसी को पसंद आते हैं. रेस्टोरेंट में मिलने वाली यह इंडो-चाइनीज डिश शाम के  स्नैक्स या घर की छोटी-मोटी पार्टी के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. ज्यादातर लोगों को लगता है कि घर पर रेस्टोरेंट जैसा चिली पोटैटो नहीं बनाया जा सकता लेकिन ऐसा नहीं है. आज हम आपको घर पर बाजार जैसा चटपटा और क्रिस्पी  चिली पोटैटो बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं.

चिली पोटैटो बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है?

2 मीडियम साइज आलू
2 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लोर
2 बारीक कटी हरी मिर्च
1 कटी हुई शिमला मिर्च
1 कटा हुआ प्याज
1 कटी हुई गाजर
1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
5-6 बड़े चम्मच शेजवान सॉस
1½ बड़ा चम्मच टोमेटो केचअप
1 छोटा चम्मच सफेद सिरका
तेल
स्वादानुसार नमक

घर पर चिली पोटैटो बनाएं कैसे?

  1. चिली पोटैटो बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छीलकर लंबाई में पतले टुकड़ों में काट लें. अब इन्हें अच्छी तरह धोकर कुछ देर के लिए रख दें, ताकि आलू का अतिरिक्त पानी सूख जाए. 
  2. इसके बाद कटे हुए आलू में कॉर्न फ्लोर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. ध्यान रखें कि कॉर्न फ्लोर आलू के सभी टुकड़ों पर अच्छी तरह से लग जाए.
  3. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें और आलू को तेज या मीडियम गैस पर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई कर लें. फ्राइड आलू को एक प्लेट में निकालकर अलग रख दें.
  4. अब दूसरी कड़ाही में थोड़ा सा तेल गर्म करें. इसमें बारीक कटी हरी मिर्च डालकर हल्का भूनें. इसके बाद प्याज, शिमला मिर्च और गाजर डालकर तेज आंच पर कुछ मिनट तक चलाते हुए पकाएं. सब्जियों को ज्यादा नरम न करें, ताकि चिली पोटैटो में हल्का क्रंच बना रहे.
  5. अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद शेजवान सॉस, टोमेटो केचअप, सफेद सिरका, काली मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर कुछ देर पकाएं.
  6. आखिर में इसमें फ्राइड आलू डालकर अच्छी तरह टॉस करें, ताकि सॉस और सब्जियों की कोटिंग आलू पर अच्छी तरह लग जाए. 
  7. बस तैयार है आपका चटपटा और क्रिस्पी चिली पोटैटो. इसे गर्मागर्म सर्व करें और स्नैक या स्टार्टर के तौर पर इसका मजा लें.
---- समाप्त ----
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