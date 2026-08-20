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आगे-आगे घूसखोर लेखपाल, पीछे-पीछे एंटी करप्शन की टीम... संभल हाईवे पर गिरफ्तारी, देखें- VIDEO

संभल जिले में पट्टे की जमीन की पैमाइश के एवज में रिश्वत मांग रहे तहसील के लेखपाल अमन कुमार को एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार रुपये लेते हुए हाईवे पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर हाईवे पर किया गिरफ्तार (Photo- ITG)
एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर हाईवे पर किया गिरफ्तार (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के संभल में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए तहसील के लेखपाल अमन कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई रजपुरा थाना क्षेत्र के फतेहपुर नासिर गांव निवासी किसान महिपाल सिंह की शिकायत पर की गई. 

महिपाल सिंह की बसंतपुर डांडा स्थित पट्टे की जमीन की पैमाइश कराने के नाम पर लेखपाल ने रिश्वत मांगी थी. शिकायत मिलने पर मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर धनारी थाना इलाके में दिल्ली-आगरा हाईवे पर पीछा करते हुए लेखपाल को पकड़ा.

पैमाइश के नाम पर मांगी थी 50 हजार की रिश्वत

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किसान महिपाल के अनुसार, पट्टे की जमीन की पैमाइश के लिए लेखपाल अमन कुमार ने शुरुआत में 50 हजार रुपये मांगे थे. बाद में सौदा 20 हजार रुपये में तय हुआ. तय शर्त के मुताबिक किसान को 10 हजार रुपये पहले और बाकी 10 हजार रुपये बाद में देने थे.

जाल बिछाकर हाईवे पर किया गिरफ्तार

लेखपाल द्वारा रिश्वत मांगे जाने पर किसान ने मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया. बुधवार को जब लेखपाल जमीन की पैमाइश के लिए पहुंचा और किसान से 10 हजार रुपये की पहली किस्त ली, तो टीम ने उसका पीछा शुरू कर दिया और धनारी थाना इलाके में सरेराह धर दबोचा.

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कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप

गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी लेखपाल को थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई. इस कार्रवाई के बाद से जिले के राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है.

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