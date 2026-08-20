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सुनीता का यू-टर्न! गोविंदा के तेवर के आगे झुकीं, बच्चों की खातिर बचाया घर?

सुनीता का अचानक तलाक केस वापस लेना उनका यू-टर्न माना जा रहा है. क्योंकि कल तक सुनीता सरेआम गोविंदा का मजाक बना रही थीं. ये भी कह रही थीं कि अब उनका फोकस बच्चों और अपनी लाइफ संवारने पर है. पर अब उन्होंने तलाक केस वापस लेकर साबित कर दिया कि वो गोविंदा से अलग नहीं होंगी.

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गोविंदा-सुनीता के रिश्ते में आया नया ट्विस्ट (Photo: ITGD)
गोविंदा-सुनीता के रिश्ते में आया नया ट्विस्ट (Photo: ITGD)

गोविंदा और सुनीता आहूजा बॉलीवुड के लोकप्रिय कपल हैं. दोनों की शादी को 39 साल हो गए हैं. पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही. इस बीच बुधवार को सुनीता को बेटे यश के साथ मुंबई की फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया. कैमरे पर बिंदास बोलने वाली सुनीता इस बार चुप दिखीं. बेटे यश ने मां का बखूबी ध्यान रखा. 

खैर, सुनीता को फैमिली कोर्ट के बाहर देखकर फैन्स तरह-तरह के कयास लगाने लगे. ये भी कहा जाने लगा कि सुनीता गोविंदा से तलाक ले रही हैं. पर असल खबर वो नहीं थी, जो सबने देखी और सुनी.  गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने ऐसा अपडेट दिया है, जिससे कपल के फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई. शशि सिन्हा ने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया कि सुनीता ने अपनी तलाक की अर्जी कानूनी तौर पर वापस ले ली है. 

उन्होंने कहा- पता नहीं उन्हें क्या हुआ था, लेकिन अब उन्होंने इसे आधिकारिक तौर पर वापस लेने का फैसला किया है. उन्होंने पहले याचिका दायर की थी, लेकिन उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी. अब उन्होंने कानूनी तौर पर केस वापस ले लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनीता ने 5 दिसंबर 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के तहत गोविंदा से तलाक की याचिका दायर की थी. इसमें बेवफाई, क्रूरता और अलग रहने जैसे आधारों का जिक्र किया गया था. 

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सुनीता का यू-टर्न
सुनीता का अचानक तलाक केस वापस लेना उनका यू-टर्न माना जा रहा है. क्योंकि कल तक सुनीता सरेआम गोविंदा का मजाक बना रही थीं. ये भी कह रही थीं कि अब उनका फोकस बच्चों और अपनी लाइफ संवारने पर है. पिछले ही हफ्ते सुनीता ने गोविंदा और उनकी हीरोइन कोमल के साथ दिखने पर आपात्ति भी जताई थी. ये भी कहा कि गोविंदा भाड़ में जाएं. 

लिमिट क्रॉस होने पर गोविंदा पहली बार कैमरे पर पत्नी के खिलाफ बोलते दिखे. उन्होंने सुनीता को हद में रहने की हिदायत दी. गोविंदा के तेवर देखकर साफ पता तला कि अब वो किसी से डरने वाले नहीं हैं. इस बात को तीन-चार दिन हुए होंगे और सुनीता ने तलाक केस वापस ले लिया. क्या सुनीता, गोविंदा के एक्शन से डर गईं. या फिर उन्होंने बच्चों की खातिर अपनी शादी बचाई. या सुनीता को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने सोचा कि शादी बचाने में ही भलाई है. अब जो भी है. सच तो सुनीता ही बता सकती हैं.

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