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कभी काम को तरसा बॉलीवुड का मशहूर 'विलेन', शाहरुख के बेटे ने बदली किस्मत, बिग बॉस 20 में मचाएगा धमाल?

रियलिटी शो बिग बॉस 20 में रजत बेदी के शामिल होने की खबर ने फैंस में उत्साह बढ़ा दिया है. सलमान खान के शो में रजत की एंट्री उनके करियर के लिए अहम साबित हो सकती है.

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Rajat bedi entry bigg boss 20? (Photo: Instagram @rajatbedi24)
Rajat bedi entry bigg boss 20? (Photo: Instagram @rajatbedi24)

रियलिटी शो बिग बॉस 20 का धमाकेदार आगाज होने वाला है. सलमान खान के शो को लेकर फैंस के बीच हलचल मची हुई है. इंटरनेट पर कंटेस्टेंट्स के नाम की अटकलें लगनी शुरू हो गई है. लिस्ट में सबसे पहला नाम रजत बेदी का है. सुनने में आया है कि वो शो के कंफर्म कंटेस्टेंट्स में से एक हैं. अपने करियर की दूसरी पारी शुरू कर चुके रजत के लिए बिग बॉस का प्लेटफॉर्म खास होने वाला है.

जब नहीं था काम, विदेश में हुए सैटल
सालों से इंडस्ट्री में विलेन के रोल में चमके रजत ने अपना करियर बतौर फैशन मॉडल शुरू किया था. वो फिल्ममेकर नरेंद्र बेदी के बेटे और फेमस लेखक, डायरेक्टर राजेंद्र सिंह बेदी के पोते हैं. 1993 में आए शो हम राही से उनका एक्टिंग करियर शुरू हुआ. वो कसौटी जिंदगी की, आहट में अहम रोल में दिखे. रजत ने जोड़ी नंबर 1, इंटरनेशनल खिलाड़ी, इंडियन, द हीरो- लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, कोई मिल गया, जानी दुश्मन में काम किया है. धीरे-धीरे हिंदी इंडस्ट्री से उन्होंने दूरी बनाई. क्योंकि बॉलीवुड में रजत को अच्छे मौके नहीं मिल रहे थे. उनके पास लिमिटेड काम था. 

इसलिए वो कनाडा शिफ्ट हुए और रियल एस्टेट में बिजनेस करने लगे. लेकिन यहां उन्हें फाइनेंशियल लॉस हुआ. ऐसे में वो एक्टिंग में वापस लौटे. कुछ पंजाबी और साउथ मूवीज में काम किया. 2025 उनके करियर का गेम चेंजर बना. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के शो बैड्स ऑफ बॉलीवुड से उन्होंने दमदार वापसी की. इस शो ने उनके करियर को रिवाइव किया. इंडस्ट्री ने फिर से रजत बेदी के दमखम को पहचाना. तबसे वो हिट हैं. उनके पास काम के ढेरों ऑफर्स हैं. अगर रजत बिग बॉस का हिस्सा बनते हैं तो ये उनके करियर का बड़ा मूव होने वाला है. 

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सलमान संग पुराना पंगा!
वैसे सलमान खान के साथ उनका आमना-सामना मजेदार होने वाला है. रजत के मुताबिक, वो 2021 में फिल्म राधे से कमबैक करने वाले थे. उन्हें छोटा सा निगेटिव रोल ऑफर हुआ था. लेकिन सलमान ने रजत को ये रोल करने से मना कर दिया था. दबंग खान के रजत को कहा कि उनकी हाइट, बॉडी और पर्सनैलिटी के हिसाब से ये रोल उन्हें सूट नहीं करेगा. तब एक्टर ने रजत को बड़ा मौका देने का वादा किया था.

आप कितना एक्साइटेड हैं उन्हें बिग बॉस में देखने के लिए?

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