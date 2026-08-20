गोल दागकर मेसी हुए भावुक, आसमान की ओर इशारा कर पिता को किया याद, VIDEO

इंटर मियामी और फिलाडेल्फिया यूनियन के बीच आयोजित मेजर लीग सॉकर (MLS) मुकाबले में लियोनेल मेसी ने गोल किया तो सबसे पहले उनकी नजरें आसमान की ओर गईं. पिता जॉर्ज मेसी के निधन के बाद यह उनका पहला गोल था. 26वें मिनट में शानदार कर्लिंग शॉट से गेंद नेट में पहुंचाने के बाद इस महान फुटबॉलर ने आसमान की ओर उंगली उठाकर पिता को श्रद्धांजलि दी.

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गोल के बाद मेसी का सेलिब्रेशन इस मुकाबले का सबसे भावुक पल बन गया. पिता के निधन के बाद मेसी ने उनके लिए एक भावुक संदेश भी लिखा था. उन्होंने जॉर्ज को सिर्फ पिता नहीं, बल्कि अपना दोस्त और एजेंट भी बताया था. मेसी के पिता जॉर्ज का 8 अगस्त को अर्जेंटीना के रोसारियो में 68 साल की उम्र में निधन हुआ था. वह लंबे समय तक मेसी के एजेंट भी रहे. पिता के अंतिम संस्कार के लिए अर्जेंटीना गए मेसी पिछले सप्ताह ही अमेरिका लौटे थे और धीरे-धीरे अपनी लय हासिल कर रहे हैं.

MAGIC from Messi as @InterMiamiCF take the lead over the Union! 🪄 pic.twitter.com/lJ5tpDMUIA — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2026

पेंसिल्वेनिया के सुबारू पार्क में लियोनेल मेसी ने शुरुआत से ही फिलाडेल्फिया के डिफेंस पर दबाव बनाया. 26वें मिनट में उन्होंने विपक्षी खिलाड़ी को छकाया और बाएं पैर के सहारे गेंद को खूबसूरती से गोल की तरफ मोड़ दिया. गोलकीपर के पास इसे रोकने का कोई मौका नहीं था.

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मेसी के करियर का 922वां गोल

देखा जाए तो लियोनेल मेसी ने अपने करियर का 922वां गोल दागा है. MLS में उनके नाम अब 70 गोल हो गए हैं. मौजूदा सीजन में उन्होंने 17 लीग मुकाबलों में 13 गोल किए हैं और नौ असिस्ट भी दर्ज किए हैं. इस गोल के साथ मेसी ने गोल्डन बूट की रेस भी रोमांचक बना दी. वह डलास के पेटार मूसा से सिर्फ एक गोल पीछे हैं. पिछले सीजन में यह अवॉर्ड मेसी ने ही जीता था. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बाद भी यह उनका पहला गोल रहा. वर्ल्ड कप में उनका आखिरी गोल मिस्र के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मुकाबले में आया था.

इंटर मियामी ने 21वें मिनट में बढ़त हासिल की थी. इस गोल की शुरुआत लियोनेल मेसी के क्रॉस से हुई. लुइस सुआरेज ने गेंद को हेडर के जरिए डेनियल पिंटर तक पहुंचाया और उन्होंने उसे गोल में बदल दिया. फिलाडेल्फिया ने इंडियाना वासिलेव के लगाए गए वॉली सेट से स्कोर 1-1 कर दिया था, लेकिन मेसी के गोल ने मियामी को फिर 2-1 से आगे कर दिया.

दूसरे हाफ में 18 वर्षीय डिफेंडर नील पियरे ने 58वें मिनट में हेडर लगाकर स्कोर 2-2 कर दिया. चार मिनट बाद फिलाडेल्फिया के मिलान इलोस्की ने गेंद को नेट में डालकर जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन VAR ने ऑफसाइड के कारण गोल रद्द कर दिया. मुकाबला आखिरकार 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ.

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अर्जेंटीना से लौटने के बाद लियोनेल मेसी ने पहली बार 12 अगस्त को लियोन के खिलाफ मैदान पर कदम रखा था. वह दूसरे हाफ में उतरे और 45 मिनट खेले. इसके बाद नैशविले के खिलाफ उन्हें शुरुआती इलेवन में जगह मिली. उस मुकाबले में उन्होंने एक पेनल्टी मिस की, जबकि उनके दो प्रयास पोस्ट से टकराए. हालांकि टेलास्को सेगोविया के गोल में उन्होंने असिस्ट किया था.

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