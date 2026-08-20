मां ने 2 साल के मासूम बेटे की गला घोंटकर की हत्या, फिर खुद भी लगा ली फांसी, उलझी मिस्ट्री

कर्नाटक के हासन जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. अलूर कस्बे के हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक 28 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर अपने दो साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद महिला ने उसी कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मौके पर पहुंची.

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मृतकों की पहचान 28 वर्षीय अनुष्री और उसके दो साल के बेटे आर्यन के रूप में हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अनुष्री ने पहले अपने बेटे आर्यन का गला घोंटा, जब वह बिस्तर पर था. इसके बाद उसने बेटे के पास ही लगे पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी. मां और बेटे की मौत की खबर से परिवार और आसपास के लोग सदमे में हैं.

जानकारी के मुताबिक, अनुष्री की शादी श्रीनिवास से हुई थी. दोनों पहले एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे और बाद में शादी की थी. अनुष्री और श्रीनिवास मूल रूप से अलूर तालुक के सिंगापुर गांव के रहने वाले हैं. करीब दो महीने पहले ही दोनों अपने बेटे के साथ अलूर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में किराए के मकान में रहने आए थे.

बताया जा रहा है कि श्रीनिवास एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता है. घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं था. इसी दौरान कथित तौर पर अनुष्री ने अपने दो साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली. हालांकि, उसने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी साफ नहीं हो सकी है.

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घटना की सूचना मिलने के बाद अलूर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका का जायजा लिया. पुलिस ने मां और बेटे के शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में बच्चे की गला घोंटकर हत्या और महिला के फांसी लगाने की बात सामने आई है. पुलिस अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन हालात में अनुष्री ने इतना बड़ा कदम उठाया. परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल, मामले में आगे की जांच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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