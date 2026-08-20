Idli Kofta Curry Recipe: इडली से बनाएं मसालेदार इडली कोफ्ता करी, नोट करें शेफ रणवीर बरार की आसान रेसिपी

Idli Kofta Curry Recipe: आपने इडली तो कई बार खाई होगी. लेकिन आप इडली से कुछ नया व टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो शेफ रणवीर बरार की इडली कोफ्ता करी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. यह डिश साउथ इंडियन इडली और नॉर्थ इंडियन मसालेदार ग्रेवी का स्वाद एक साथ देती है. खास बात यह है कि इसे आप आसानी से कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इडली से कोफ्ता करी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

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इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

इडली के लिए

1 किलो तैयार इडली बैटर

2-3 कम तीखी हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

½ इंच अदरक, बारीक कटा हुआ

2 बड़े चम्मच हरा धनिया, बारीक कटा हुआ

सूखा मसाला बनाने के लिए

1 छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर

½ छोटा चम्मच गरम मसाला

कोफ्ता करी के लिए

2 बड़े चम्मच देसी घी

2 बड़े चम्मच तेल

2 सूखी लाल मिर्च

2-3 लौंग

3-4 काली मिर्च

1 बड़ी इलायची

2 मीडियम प्याज, बारीक कटे हुए

½ इंच अदरक, बारीक कटा हुआ

2 कम तीखी हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

1 छोटा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया का डंठल

1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर

3-4 बड़े टमाटर, प्यूरी किए हुए

1 कप फेंटा हुआ दही

½ बड़ा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

1¼ कप पानी

स्वादानुसार नमक

तलने के लिए तेल

इडली कोफ्ता करी बनाएं कैसे?

सबसे पहले एक बड़े बाउल में तैयार इडली बैटर लें. इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इडली के सांचे पर थोड़ा तेल लगाकर उसमें बैटर डालें. सांचे को इडली स्टीमर में रखें और करीब 7-8 मिनट तक पकाएं. इडली पक जाने के बाद उन्हें सांचे से निकाल लें और अपनी पसंद के आकार में काट लें. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें और इडली के टुकड़ों को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें. इन्हें टिश्यू पेपर पर निकालकर रख दें, ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए. अब एक बाउल में देगी लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला डालकर मिला लें. इसमें फ्राइड इडली डालें और हल्के हाथों से टॉस करें, ताकि मसाला इडली के टुकड़ों पर अच्छी तरह लग जाए. अब एक कड़ाही या हैंडी में घी और तेल गर्म करें. इसमें सूखी लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची डालकर भूनें. इसके बाद बारीक कटा प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक पकाएं. अब इसमें अदरक, हरी मिर्च और धनिया के डंठल डालें. साथ ही धनिया पाउडर डालकर करीब 2 मिनट तक भूनें. इसके बाद टमाटर की प्यूरी, फेंटा हुआ दही, देगी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं. मसाले को 4-5 मिनट तक पकाएं. जब मसाले से तेल अलग होने लगे, तब इसमें पानी डालें और ग्रेवी को अच्छी तरह पकने दें. अब इसमें मसाले में लिपटी हुई फ्राइड इडली डालें. स्वादानुसार नमक और थोड़ा गर्म पानी डालकर कुछ देर धीमी आंच पर पकाएं, ताकि इडली ग्रेवी का स्वाद अच्छी तरह सोख ले. आखिर में ऊपर से हरा धनिया डालकर गर्मागर्म सर्व करें. इस तरह तैयार है शेफ रणवीर बरार की टेस्टी इडली कोफ्ता करी, जिसे आप लंच या डिनर में रोटी, नान या चावल के साथ भी खा सकते हैं.

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