सोनपुर मेला एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है. इस साल मेला शुरू होते ही वहां के वीडियो फिर से सामने आने लगे हैं. मेले में आए एक से बढ़कर अलग- अलग नस्ल और अनोखी खूबियों वाले जानवरों के वीडियो वायरल होने लगे हैं. इसी बीच 2 करोड़ का भैंसा मेला में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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सोनपुर मेला 2026 में बिकने आया 2 करोड़ रुपये का भैंसा इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. मेला में आए लोग इस भैंसे को देखने पहुंच रहे हैं. सोनपुर मेला में आए इस भैंसा को देखने दूर- दूर से लोग आ रहे हैं. मेले में सिर्फ इसी भैंसे की चर्चा हो रही है कि आखिर इसकी ऐसी क्या खासियत है कि कीमत इतनी ज्यादा रखी गई है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @pikuvl0gsm नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा है - सोनपुर मेला में आया 2 करोड़ रुपये का भैंसा! दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पशु मेलों में से एक सोनपुर मेला में इस बार आकर्षण का केंद्र बना है - 2 करोड़ रुपये की कीमत वाला यह भैंसा. इसकी कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे!

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इस वीडियो में इंफ्लुएंसर भैंसा के मालिक से उसकी खासियत और कीमत के बारे में पूछती नजर आती है. भैंसे के साथ खड़ा लड़का बताता है कि इस भैंसे का दाम 2 करोड़ रुपये रखा गया है. इतना मिलने पर भी अगर मूड हुआ तो ही इस भैंसे को बेचेंगे. वरना 2 करोड़ रुपये में भी इसे नहीं बेचेंगे. शख्स ने बताया कि यह भैंसा मुर्रा नस्ल का है. इस वजह से इसकी डिमांड है. भैंसा गोरखपुर से सोनपुर मेले में बिकने आया है.

वैसे भी मुर्रा नस्ल की भैंस और भैंसे सबसे महंगे होते हैं. क्योंकि इस नस्ल की अपनी खासियत होती है. इस नस्ल की भैंसे सबसे ज्यादा और अच्छी क्वालिटी की दूध देती है. इसलिए इस नस्ल की सबसे ज्यादा बाजार में डिमांड होती है.

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सोनपुर मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है. एशिया के सबसे बड़े पारंपरिक पशु मेलों में से एक है, जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना से सटे सोनपुर में आयोजित होता है. यह मुख्य रूप से हाथी, घोड़े, गाय-बैल और अन्य पालतू पशुओं व पक्षियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है.

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