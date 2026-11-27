गया में जहानाबाद के RJD सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव ने डिलिमिटेशन बिल (परिसीमन विधेयक) पर कहा कि वे इसके पक्षधर हैं. सुरेंद्र प्रसाद ने कहा देश में आबादी बढ़ गई है और जो संख्या बढ़ गई है, उसका भार सरकार के ऊपर पड़ रहा है. इसलिए डिलिमिटेशन होना चाहिए.

और पढ़ें

RJD सांसद ने कहा कि काफी लोड हो गया है और अभी 2026 है. 2027 में आप जनसंख्या के बारे में बताएंगे कि आखिर डेढ़ गुना जनसंख्या कैसे बढ़ गई. अभी जितनी जनसंख्या है, उसकी डेढ़ गुना 2027 में बढ़ जाएगी, तो उस समय अचानक क्या करेंगे?

उन्होंने बताया कि किसी भी कार्य का एक नियम है. अगर किसी के घर में शादी-विवाह है, तो उसके लिए पहले से तैयारी होती है. अगर अभी से परिसीमन को लेकर तैयारी नहीं होगी, तो आगे और परेशानी बढ़ जाएगी. इसलिए परिसीमन होना चाहिए और अभी ही होना चाहिए.

डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि परिसीमन से जनता और जनप्रतिनिधि को भी लाभ मिलेगा और विकास कार्य भी अधिक होगा.

बता दें, सरकार ने लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर को फिर से बुलाने का अनुरोध किया है. संसद की यह बैठकें मॉनसून सत्र की ही आगे की कार्यवाही बताईं जा रही है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है.

Advertisement

इस बीच, संसद सत्र को फिर से बुलाने के सरकार के कदम पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें कानून, संविधान के अनुच्छेदों या संवैधानिक जिम्मेदारियों की कोई परवाह नहीं है. 24 घंटे उनका एकमात्र फोकस केवल राजनीति करना है. सत्ता और चुनाव जीतने के लिए वे सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने और अपने संवैधानिक कर्तव्यों को त्यागने के लिए तैयार हैं.

---- समाप्त ----