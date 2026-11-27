बंगाली सिनेमा की ग्लैमरस दुनिया में अपनी खूबसूरती, स्टाइल और दमदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाली मिमी चक्रवर्ती एक बार फिर चर्चा में हैं. कभी बड़े पर्दे पर रोमांस और अदाओं का जादू चलाने वाली मिमी ने राजनीति की दुनिया में भी कदम रखा था. वह सांसद बनीं, संसद पहुंचीं और बंगाल की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की. लेकिन अब उनका रुझान एक बार फिर एक्टिंग की तरफ नजर आ रहा है.

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मिमी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही. शोहरत, राजनीति, विवाद, सोशल मीडिया पर चर्चाएं और निजी जिंदगी को लेकर उठते सवाल- इस हसीना ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. 37 साल की उम्र में उनकी शादी को लेकर भी खूब बातें हो रही हैं. उन्होंने तस्वीरें शेयर कर फैंस के बीच हलचल मचा दी. क्योंकि मिमी ने अपने पति का चेहरा नहीं दिखाया.

मिमी ने बेहद निजी समारोह में शादी की. उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर फैंस को सरप्राइज दे दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने सिद्धार्थ दत्ता के साथ 26 नवंबर 2026 को कोलकाता में अपने घर पर करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में शादी की.

कौन हैं मिमी चक्रवर्ती?

मिमी चक्रवर्ती बंगाली फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर हैं. उनका जन्म 11 फरवरी 1989 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की और फिर फिल्मों में अपनी पहचान बनाई. बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में उनकी खूबसूरती, फैशन सेंस और स्क्रीन प्रेजेंस की खूब चर्चा होती रही है.

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मिमी ने फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने के बाद राजनीति में एंट्री ली. साल 2019 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर वह जादवपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीतीं और सांसद बनीं. लेकिन राजनीति में उनका मन ज्यादा समय तक नहीं लगा. फरवरी 2024 में उन्होंने सांसद पद छोड़ने की इच्छा जताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंपने की बात कही थी. उन्होंने साफ कहा था कि राजनीति उनके लिए नहीं है और वह सिनेमा की दुनिया से जुड़ी रहना चाहती हैं.

संसद में नहीं चला जादू, सियासत से बनाई दूरी

मिमी का राजनीति में आना जितना चौंकाने वाला था, उतना ही चर्चा में रहा उनका इससे दूर जाना. सांसद रहते हुए उनकी संसद में उपस्थिति और राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठे. PRS India के आंकड़ों के मुताबिक, 17वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 21 फीसदी दर्ज की गई थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 79 फीसदी था. उन्होंने सात बहसों में हिस्सा लिया और 161 सवाल पूछे.

फरवरी 2024 में मिमी ने कहा कि राजनीति उनका क्षेत्र नहीं है. वह सिनेमा की दुनिया में लौटना चाहती हैं. इसके बाद उन्होंने चुनावी राजनीति से दूरी बना ली और एक बार फिर अपने पुराने फिल्मी करियर पर ध्यान देना शुरू किया.

स्टेज परफॉर्मेंस के बीच हुआ विवाद, पुलिस तक पहुंचा मामला

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मिमी की जिंदगी में विवादों का सिलसिला भी कम नहीं रहा. जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल के बोंगांव में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी स्टेज परफॉर्मेंस बीच में रोकने का मामला सामने आया. मिमी का आरोप था कि कार्यक्रम के दौरान एक आयोजक स्टेज पर आया और उन्हें बीच में ही परफॉर्मेंस छोड़कर जाने को कहा गया. उन्होंने इसे एक कलाकार के सम्मान और गरिमा से जुड़ा मामला बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

अब मिमी ने वापस शादी की खबरों से लाइमलाइट लूट ली है. उन्हें जिंदगी के इस नए चैप्टर की खूब बधाई.

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