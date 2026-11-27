कई बार इंडस्ट्री में काफी समय बिताने के बाद भी अच्छे पैकेज तक पहुंच पाना कई कर्मचारियों के लिए मुश्किल भरा होता है. करियर को अपनी रफ्तार पकड़ने में अक्सर कई मोड़ आते हैं और शुरुआती साल हमेशा यह नहीं दिखाते कि आगे क्या होने वाला है. सृष्टि श्रेया सिंह के लिए यह सफर तब शुरू हुआ जब वह स्टूडेंट थीं. इसके बाद से उन्होंने इंटर्नशिप की, उसके बाद MBA किया और कुछ जानी-मानी कंपनियों में काम किया.

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अब उन्होंने सोशल मीडिया पर कंपनी में काम करने के साथ ही अपनी कमाई के बारे में बताया है. 40 हजार से शुरू हुआ उनका सफर 1 करोड़ से ज्यादा की सैलरी पर आकर रुका है. तो चलिए जानते हैं कि इतने हाई पैकेज पर पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है?

बता दें कि सोशल मीडिया पर IIT पटना से ग्रेजुएट इस छात्रा ने हाल की में इंस्टाग्राम पर पिछले 8 सालों में अपनी कमाई का ब्योरा शेयर किया है. वीडियो में उन्होंने अपने प्रोफेशनल माइलस्टोन्स और करियर के हर स्टेज के साथ उनकी इनकम में कैसे बदलाव आया, इस बारे में बताया.

गूगल से MBA तक

सृष्टि श्रेया ने वीडियो में बताया कि उन्होंने साल 2019 में गूगल में इंटर्नशिप के साथ अपने प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत की थी, तब उन्हें इंटर्नशिप के लिए 40 हजार रुपये मिलते थे. इसके बाद उन्होंने अगले साल दो इंटर्नशिप की जिससे उनकी कमाई करीब 60 हजार रुपये हुई. साल 2021 में उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री पूरी की और MBA में एडमिशन लिया. हालांकि, इस दौरान उन्हें दो महीने का फ्री टाइम मिला और इस दौरान उन्होंने नौकरी की और इस दौरान उन्हें 1.5 लाख रुपये मिले और MBA की फीस भरी.

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2022 में उनकी कमाई में एक और उछाल आया जब उन्हें कोलगेट-पामोलिव में इंटर्नशिप मिली. कंपनी ने उन्हें 1.6 लाख रुपये महीने का स्टाइपेंड दिया. उन्होंने वहां दो महीने काम किया और 3.2 लाख रुपये कमाए.

बदली नौकरी तो 35 लाख रुपये हुई सैलरी

MBA पूरा करने के बाद सिंह ने जुलाई 2023 में फुल-टाइम कॉर्पोरेट रोल में कदम रखा चूंकि उन्होंने साल के बीच में जॉइन किया था, इसलिए दिसंबर तक उनकी कमाई Rs 15 लाख थी. अगले साल नौकरी बदलने का फैसला करने के बाद उनकी इनकम में काफी बढ़ोतरी हुई. इस बदलाव के तहत उन्हें जॉइनिंग बोनस भी मिला, जिससे 2024 में उनकी कुल कमाई Rs 35 लाख हो गई.

अमेरिका में हो गई 1 करोड़ से ज्यादा की सैलरी

एक और बड़ा बदलाव साल 2026 में आया. जब सृष्टि श्रेया सिंह यूनाइटेड स्टेट्स चली गईं. इस दौरान उन्होंने बताया कि उस साल उनकी कमाई 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई. पिछले कुछ सालों में, सिंह ने कई जानी-मानी कंपनियों के साथ काम किया है, जिनमें गूगल, एक्सेंचर और प्रॉक्टर एंड गैंबल (P&G) शामिल हैं और फिर एक स्टार्टअप में काम करने के लिए US चली गईं. पहले के एक वीडियो में, सिंह ने ग्रोथ और मार्केटिंग में एक अच्छे फंडेड स्टार्टअप में काम करने के लिए US में शिफ्ट होने के बारे में बात की थी.

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