मेष - चर्चा संवाद में विनय विवेक बनाए रखें. निजी विषयों में उतावली दिखाएं. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक चिंतन और बड़प्पन बढ़ाएं. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सुविधा संसाधनों को बढ़ाएंगे. भवन वाहन आदि की खरीदी में सक्रियता दिखाएंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि रखेंगे. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें. घर में सहजता का वातावरण बनाए रखें. अन्य से वादविवाद बढ़ने की आशंका है.

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पद की गरिमा बनाए रखेंगे. साख प्रतिष्ठा के प्रयास बढ़ाएंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. अपेक्षित प्रदर्शन करेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में पहल करेंगे. अधिकारियों से संपर्क संवरेगा. वित्तीय पक्ष संतुलित रहेगा. लेनदेन में सीख सलाह रखेंगे. भौतिक सुविधाओं पर जोर रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. योजनाएं आकार लेंगी.



शुभ अंक: 1, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. नवग्रह की पूजा वंदना करें. संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. स्मार्ट वर्किंग रखें.

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वृष - सभी से संपर्क बेहतर बनाए रखेंगे. कार्यविस्तार की योजनाओं को बढ़ाने की कोशिश होगी. वाणिज्यिक यात्राओं में सफलता बढ़ेगी. साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आलस्य त्यागें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. जानकारी जुटाने में सफल होंगे. कामकाजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.

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पेशेवरों से मेलजोल बढ़ाएंगे. प्रयासों में उचित गति बनी रहेगी. उत्साह बनाए रहेंगे. यात्रा संभव है. कामकाज में तेजी लाएंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. तेजी से काम निकालेंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी.

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

कल का उपाय: ओम् शं शंनैश्चयराय नमः का जाप करें. काले पदार्थाें का दान करे. साहस बढ़ाए रखें.



मिथुन - पारिवारिक कार्यों सहज रहेंगे. निजी मामलों में तेजी दिखाएंगे. परंपरा व संस्कारों को बल मिलेगा. वाद वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता बनी रहेगी. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. आवेश में नहीं आएंगे. सुनी बातों पर भरोसा नहीं करें. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. आपसी संबंधों में प्रभाव बनाए रखेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. पारिवारिक मामलों में सबसे बनाकर चलेंगे. जनकल्याण की भावना बढ़ेगी. संकोच कम होगा.



करीबियों का सहयोग बना रहेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. विविध मामले बनेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. धनलाभ संवरेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. सबको मान सम्मान देंगे. तेजी बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. भव्यता बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 4, 5 और 8

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शुभ रंग: आसमानी

कल का उपाय: गरीबों को कंबल बांटें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. नवग्रह की पूजा वंदना करें. अतिथि का आदर करें.

कर्क - रचनात्मकता के प्रयासों से अपना काम निकालेंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. वातावरण अनुकूल बना रहेगा. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. खुशियां साझा करेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर संवरेगा. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों में गति आएगी. विभिन्न कार्यों कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंगे.

आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. लंबित मामले गति लेंगे. कारोबार में लाभ बढ़ेगा. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. कला कौशल संवारेंगे. साहस पराक्रम से परिणाम पक्ष में बनाएंगे. वित्तीय कार्यों को गति देंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक प्रयास संवारेंगे. सभी विषयों में सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. विभिन्न योजनाएं गति पाएंगी.

शुभ अंक:1, 2, 4 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

कल का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. भगवान शिवशंकर की पूजा करें. तैलीय वस्तुएं दान करें. सहज रहें.



सिंह - निवेश के मामलों में रुचि दिखाएंगे. न्यायिक कार्यों में सक्रियता बढ़ी रहेगी. रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे. विदेश से संबंधित गतिविधियों को बढ़ााएंगे. करीबियों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. नीति नियमों पर बनाए रखें. कामकाजी मामले प्रभावित होंगे. संकोच बना रहेगा.

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वाणिज्यिक संबंधों में सजगता बनाए रहें. पेशेवर रुटीन बनाए रखें. करियर व्यापार में निरंतरता लाएं. निर्देशों का पालन करें. लाभ एवं विस्तार सामान्य रहेगा. उधार टालें. आर्थिकी संतुलित बनाए रहें. पेशेवर कार्यों को गति दें. बजट की अनदेखी न करें. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. विस्तार कार्यों से जुड़ेंगे. अनजान से दूर रहें. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं.



शुभ अंक: 1, 4 और 7

शुभ रंग: बैंगनी

कल का उपाय: काली वस्तुओं का दान करे. नवग्रह की पूजा वंदना करें. न्यायप्रियता बनाए रखें. अन्य की सहायता करें.

कन्या - आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर अनुबंधों में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. कामकाज में तेजी रखेंगे. बचत में वृदिध होेगी. बढ़त पर रहेगा. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधन के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. लाभ प्रतिशत पर फोकस होगा. आय के एक से अधिक स्त्रोत निर्मित होंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे.

कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास होगा. उद्योग व्यापार से जुड़े मामले संवरेंगे. करियर संवार पर रहेगा. व्यापार व्यवसाय में सकारात्मकता रहेगी. वित्तीय लाभ बढ़त पर बना रहेगा. विभिन्न प्रयासों से कार्यों को बेहतर दिशा देंगे. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा.

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शुभ अंक: 4, 5 और 8

शुभ रंग: समुद्री

कल का उपाय: ओम् शं शंनैश्चयराय नमः का जाप करें. काले पदार्थाें का दान बढ़ाएं. फोकस बढ़ाए रखें.



तुला - आर्थिक विषयों में तेजी आएगी. करियर व्यापार में मजबूती बनी रहेगी. कला कौशल का लाभ मिलेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. चहुंओर उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. व्यवसायिक गतिविधियांे में आगे रहेंगे. योजनागत प्रयासों केा बढ़ावा मिलेगा. पैतृक विषय सकारात्मक बने रहेंगे. प्रबंधकीय़ मामला में इच्छित परिणाम बनेंगे. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. सभी सहयोग बनाए रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास उछाल पाएंगे.

करियर कारोबार में जिम्मेदारों का भरोसा बनाए रखेंगे. पद प्रभाव बढ़ा रहेगा. विभिन्न कार्यों में गति आएगी. शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयासों को बल मिलेगा. चहुंओर सकारात्मक स्थिति का लाभ उठाएंगे. नियम पालन में विश्वास दिखाएंगे. लक्ष्य पाने में बेहतर रहेंगे. विविध उपलब्धियां बढ़ेंगी.

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

कल का उपाय: काली भूरी वस्तुों का दान करे. कंबल बांटें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. आपसी मदद बढ़ाएं.



वृश्चिक - भाग्य वृद्धि के संकेत हैं. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ेगा. व्यावसायिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. धार्मिक यात्राओं की संभावना बनी हुई है. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. प्रशिक्षण और शक्षा पर जोर देंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. इच्छित विषयों में गति आएगी. लाभ और सहकार को बढ़ावा मिलेगा. नवीन गतिविधियों से जुड़ेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में उच्च परिणाम बनेंगे. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. संवाद संपर्क बेहतर बने रहेंगे.

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पेशेवर कार्यों को गति देंगे. प्रभावी स्थिति बनाए रहेंगे. पेशेवरों के प्रदर्शन संबंधी असहजताएं दूर होंगी. सबके सहयोग से उपलब्धियां बनेंगी. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. व्यावसायिक योजनाओं में तेजी लाएंगे. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. धनलाभ बढ़त पर रहेगा. करीबी साथ निभाएंगे.



शुभ अंक: 1, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

कल का उपाय: जरूरतमंदों को कंबल व अन्य वस्तुएं दान करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. देवस्थल जाएं.



धनु - मौसम की अनदेखी से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. लापरवाहीपूर्ण गतिविधियों से बचें. अधिक भार न उठाएं. खानपान के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासों में सहजता दिखाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां मिश्रित रह सकती हैं. आकस्मिकता बनी रह सकती है. ढिलाई व लापरवाही से कार्यगति प्रभावित हो सकती है. सावधानी बनाए रखें.

चर्चा संवाद में निरंतरता रखें. साहस संपर्क बनाए रखें. मितभाषी बने रहें. सूझबूझ और नियम बनाएं. व्यवस्था को नियमित बनाए रखें. कारोबार में गति लाएं. लोभ प्रलोभन में न आएं. उद्योग व्यवसाय में रुटीन रखें. अपरिचितों से दूरी बढ़ाएं. अफवाह से प्रभावित न हों. स्मार्ट डिले की नीति रखें. धैर्य व विश्वास से अपेक्षित परिणाम पाएंगे. हितलाभ साधारण बना रहेगा.

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शुभ अंक: 1, 3 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

कल का उपाय: काले व पीले पदार्थाें का दान करे. गुरुदेव व शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. कमतर को सहयोग दें.



मकर - उद्योग व्यापार में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. जीवन खुशहाल बना रहेगा. विभिन्न उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. साझेदारी से सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. कार्यों में पहल बनाए रखें. हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. संबंधों में अनुकूलता रहेगी. परिवार में अपनों का साथ पाएंगे. दाम्पत्य में मिठास रहेगी. घर में सुखद स्थिति निर्मित होगी. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे.

साझीदारी बढ़ाने की कोशिश रहेगी. कारोबार बढ़त पर रहेगा. सक्रियता व रुटीन रखेंगे. पेशेवर उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्थागत संतुलन बढ़ाएंगे. वित्तीय तेजी बनाए रखेंगे. व्यापार में शुभता रहेगी. नेतृत्व संवार पाएगा. भूमि भवन के मामले सकारात्मक रहेंगे. टीम के प्रयासों को बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 4 और 8

शुभ रंग: गहरा नीला

कल का उपाय: नीलम धारण करें. ओम् शं शंनैश्चयराय नमः का जाप करें. तैलीय पदार्थ का दान करे. जिम्मेदार बने रहें.

कुंभ - लोभ प्रलोभन में आकर ठगी का शिकार हो सकते हैं. अतार्किक बातो को बढ़ाने से बचें. समकक्षों का भरोसा जीतें. व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार तर्कशील रहेगा. कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. करियर कारोबार में प्रदर्शन का दबाव बना रहेगा.

मेहनत बढ़ाएंगे. विविध परिणाम सामान्य बनेंगे. तथ्य पर बल दें. पेशेवरों पर भरोसा बढ़ेगा. करियर में सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सफलता का प्रतिशत औसत रहेगा. पेशेवर विषयों में नियम पालन बढ़ाएं. विपक्ष की चाल का शिकार होने से बचें. निवेश पर नियंत्रण लाएं. उधारी से बचें. प्रयासों को गति दें. भ्रम बहकावे से बचाव रखें.



शुभ अंक: 1, 4 और 8

शुभ रंग: नीलम समान

कल का उपाय: शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. नवग्रह की पूजा वंदना करें. संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नियम रखें.





मीन - विभिन्न मोर्चों पर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में वृद्धि होगी. सहकारी कार्यों में गति लाएंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहें. साझा भावना बढ़ेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर में सुख सहजता बढ़ेगी. आनंद का वातावरण रहेगा. सफलता से उत्साहित रहेंगे. सकारात्मकता का प्रतिशत उूंचा रहेगा.

नवीन गतिविधियों में रुचि बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. योजना के अनुसार कार्य करेंगे. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे. लक्ष्यों पर फोकस बना रहेगा. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. कारोबारियों से तालमेल रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 8

शुभ रंग: पीला

कल का उपाय: तेल तिलहन का दान करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण रखें. नवग्रह की पूजा वंदना करें. शिक्षण बढ़ाएं.



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