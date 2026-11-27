एक होटल. कॉफी पीने का न्योता. कुछ लोगों का वहां पहुंचना और फिर अचानक गोलियों की आवाज. हरियाणा के रोहतक में नेशनल हाईवे-9 के पास हुए गोलीकांड की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. दावा है कि सनी रिठौलिया को जान्हवी नाम की लड़की ने कॉफी पीने के बहाने होटल बुलाया था. उसके पहुंचने के बाद वहां हमला हुआ. सामने आए विजुअल में हाथों में पिस्टल लिए कुछ लोग होटल के अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं. इस वारदात में चार लोगों की मौत हो गई.

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रोहतक में नेशनल हाइवे-9 के पास एक होटल में सनी रिठौलिया अपने साथियों के साथ खाना खा रहा था. तभी हथियारों से लैस कुछ लोग होटल के अंदर दाखिल हुए. उनके हाथों में पिस्टल थीं. अब इस घटना से जुड़े कुछ विजुअल सामने आए हैं, जिनमें कुछ शूटर हथियार लेकर अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं. इनमें से एक ने काले कपड़े से अपना पूरा चेहरा ढक रखा था.

इसके बाद होटल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई. हमलावरों ने सौ से ज्यादा गोलियां चलाईं. इस हमले में सनी रिठौलिया गैंग के तीन सदस्यों समेत चार लोगों की मौत हो गई. एक अन्य युवक भी गोलियों की चपेट में आकर मारा गया.

लेकिन इस गोलीकांड में अब एक लड़की का नाम भी सामने आया है. जान्हवी नाम की लड़की ने हनीट्रैप के जरिए सनी रिठौलिया को अपने जाल में फंसाया. उसे कॉफी पीने के बहाने होटल बुलाया. जब सनी होटल पहुंचा. तो इसके बाद ही शूटआउट को अंजाम दिया गया.

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इस मामले में सामने आए विजुअल भी कई सवाल खड़े करते हैं. तस्वीरों में शूटर होटल के अंदर हथियार लेकर जाते दिखाई दे रहे हैं. एक शूटर ने अपना चेहरा काले कपड़े से ढक रखा था. वारदात के बाद भी कुछ शूटर होटल में नजर आए. हमलावरों को हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर बताया जा रहा है. वहीं, जिन लोगों को निशाना बनाया गया, उनका संबंध सनी रिठौलिया गैंग से है. मामला दो गैंगों के बीच पुरानी दुश्मनी और बदले की लड़ाई से जुड़ा दिख रहा है.

इस गोलीकांड में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सनी रिठौलिया को पूरी प्लानिंग के तहत होटल बुलाया गया था? जाह्नवी की भूमिका क्या थी? होटल में शूटर कितनी देर पहले पहुंचे थे और वारदात के बाद वे किस रास्ते से फरार हुए?फिलहाल इस पूरे मामले में हनीट्रैप का एंगल भी सामने आया है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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