गुजरात के राजकोट में हिट एंड रन का एक दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां सड़क पार कर रहे 17 साल के किशोर को तेज रफ्तार इनोवा कार ने पीछे से टक्कर मार दी. हादसे के बाद ड्राइवर घायल किशोर को सड़क पर छोड़कर कार समेत फरार हो गया. गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती भाविन चौहान ने दो दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद दम तोड़ दिया. अब पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

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घटना 22 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे कुवाड़वा रोड पर ऑस्कर विला के पास हुई. भाविन के पिता धर्मेंद्रभाई चौहान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका 17 साल का बेटा रविवार सुबह करीब 6:45 बजे दोस्तों के साथ फोटोशूट कराने के लिए पैदल घर से निकला था.

कुछ देर बाद वह सड़क पार कर रहा था. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई इनोवा कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. कार का नंबर GJ.11.S.8010 बताया गया है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि भाविन के सिर में गंभीर चोट आई और अंदरूनी रक्तस्राव होने लगा.

पिता के फोन करने पर एंबुलेंस कर्मचारी ने दी खबर

हादसे के बाद भाविन को अस्पताल पहुंचाया गया. जब पिता ने बेटे के मोबाइल पर फोन किया, तो दूसरी तरफ 108 एंबुलेंस के कर्मचारी ने कॉल उठाया. उसने परिवार को हादसे की जानकारी दी और कार का नंबर भी बताया.

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भाविन को पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया. बाद में बेहतर इलाज के लिए कुवाड़वा रोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने जांच में उसके सिर के पिछले हिस्से में हेमरेज होने की बात बताई. हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद 23 नवंबर की शाम उसकी मौत हो गई.

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CCTV से फरार ड्राइवर की तलाश

बेटे की मौत के बाद पिता ने बी-डिवीजन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने हिट एंड रन मामले की जांच शुरू कर दी है. बी-डिवीजन थाने के PI जीआर चौहान के मुताबिक, अलग-अलग जगहों के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि कार चालक की पहचान कर उसे पकड़ा जा सके.

दोस्तों के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाने निकले भाविन की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. अब परिवार को उस ड्राइवर के पकड़े जाने का इंतजार है, जो हादसे के बाद घायल किशोर को सड़क पर छोड़कर भाग गया.

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