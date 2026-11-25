सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ही शादी की सबसे ज्यादा चर्चा है और वो है मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी. 25 नवंबर को शिवांगी की शादी ऋषिकेश कुमार से हो रही है. शादी से पहले हल्दी, मेहंदी और तिलक से लेकर भव्य तैयारियों तक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. अब जब शिवांगी दुल्हन बनने जा रही हैं और अनंत सिंह के घर शहनाई बजने वाली है, तो आइए आपको दिखाते हैं इस शाही शादी की तैयारियों से जुड़े 5 वायरल वीडियो.

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इस शादी में बिहार के कई इंफ्लुएंसर और यूट्यूबर भी पहुंचे हैं, जो शादी से जुड़े वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. इसके चलते शादी की तैयारियों और रस्मों से जुड़े कई वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं.

पहला वीडियो: खाने की तैयारी

सबसे पहले बात खाने की करते हैं. शिवांगी की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं. रिपोर्ट्स और आयोजन से जुड़े दावों के मुताबिक, लाखों मेहमानों के लिए बड़े स्तर पर खाने का इंतजाम किया गया है. करीब 150 तरह के पकवान तैयार किए जा रहे हैं और सैकड़ों हलवाई-करीगर खाना और मिठाइयां बनाने में जुटे हैं.

सोशल मीडिया पर भी ऐसे शाही पकवान के वीडियो सामने आ रहे हैं.

भव्य मंडप और पंडाल

अब देखिए शादी के भव्य मंडप और पंडाल की तस्वीर. शादी के लिए करीब 10 से 12 बीघे जमीन पर बड़े स्तर पर पंडाल तैयार किए गए हैं. जयमाला स्टेज को भी खास तरीके से सजाया जा रहा है और पूरे गांव को शादी के लिए अलग अंदाज में सजाया गया है.

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Anant Singh Daughter Wedding: इसी मंडप में होगी शिवांगी की शादी! पूरा नादवां गांव बना मिनी पिंक सिटी https://t.co/51zc6ppLfN — Bihar Tak (@BiharTakChannel) November 24, 2026

हल्दी में जमकर मस्ती

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी की चर्चा पूरे देश में है. सोमवार को शिवांगी की हल्दी की रस्म हुई. इस दौरान संगीत और डांस का भी दौर चला. परिवार और मेहमानों ने जमकर मस्ती की. हल्दी समारोह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं.

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अनंत सिंह का अलग अंदाज

हल्दी समारोह के दौरान अनंत सिंह भी सोफे पर बैठे नजर आए. वह संगीत और डांस का आनंद लेते दिखे. शादी से जुड़े एक अन्य वायरल वीडियो में स्टेज पर डांसर पर लोग पैसे उड़ाते नजर आए, जबकि अनंत सिंह जमीन पर गिरे नोटों को हटाते दिखे.

घुड़दौड़ और इनाम में Thar

इस शादी में घुड़दौड़ भी बड़ा आकर्षण है. इसके लिए अलग-अलग जगहों से घोड़े और घुड़सवार पहुंचे हैं. आयोजन के मुताबिक, रेस के विजेता को Mahindra Thar, दूसरे स्थान पर रहने वाले को Bullet और तीसरे स्थान पर आने वाले को स्कूटी देने की बात कही गई है.



अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समारोह के लिए करीब 10 बीघे में विशाल पंडाल तैयार किया गया है. मेहमानों के लिए 150 से ज्यादा तरह के पकवान और खास मिठाइयों का इंतजाम किया गया है.वहीं शादी में कुल करीब 4-5 लाख मेहमानों के पहुंचने का दावा किया गया है. Advertisement

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