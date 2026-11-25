चीन में एक शख्स ने कमाई का ऐसा तरीका निकाला है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. आमतौर पर लोग कार का इस्तेमाल आने-जाने के लिए करते हैं, लेकिन इस शख्स ने अपनी कार को ही चलता-फिरता ब्यूटी स्टूडियो बना दिया है. वह कार में बैठकर महिलाओं की पलकों को खूबसूरत बनाने का काम करता है. खास बात यह है कि उसका दावा है कि इस छोटे से बिजनेस से वह हर महीने करीब 50 हजार युआन यानी लगभग 6.5 लाख रुपये कमा रहा है. इस शख्स का नाम शियाओफेई है और वह चीन के चोंगकिंग शहर का रहने वाला है. उसकी उम्र 30 साल के आसपास बताई गई है. वह कार में ही आईलैश एक्सटेंशन की सुविधा देता है. यानी महिलाओं की पलकों को लंबा, घना और आकर्षक बनाने के लिए उन पर नकली पलकें लगाता है.

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उसका यह बिजनेस इसलिए भी खास है, क्योंकि इसके लिए उसे हर बार किसी बड़े ब्यूटी पार्लर या दुकान में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती. वह अपनी कार को ही स्टूडियो की तरह इस्तेमाल करता है और ग्राहकों तक पहुंचकर उन्हें सर्विस देता है.

पहले बस मैकेनिक और ट्रक ड्राइवर था शख्स

शियाओफेई की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि वह हमेशा से ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ा नहीं था. आईलैश एक्सटेंशन का काम शुरू करने से पहले वह कई अलग-अलग नौकरियां कर चुका था. उसने बस मैकेनिक, इलेक्ट्रिक वेल्डर और ट्रक ड्राइवर के तौर पर भी काम किया है. करीब तीन साल पहले उसने आईलैश टेक्नीशियन के रूप में अपना करियर शुरू किया. धीरे-धीरे उसने इस काम को सीखा और फिर इसी क्षेत्र में अपना बिजनेस खड़ा कर लिया.

शियाओफेई के मुताबिक, कई महिला ग्राहक चाहती थीं कि वह उनके घर आकर आईलैश एक्सटेंशन करें. लेकिन वह पुरुष हैं और ऐसे में महिला ग्राहकों के घर जाकर काम करना उनके लिए भी थोड़ा असहज हो सकता था. साथ ही, ग्राहकों को भी परेशानी हो सकती थी. इसी समस्या का हल निकालते हुए उन्होंने अपनी कार में ही काम करने की जगह तैयार कर ली. अब ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार उनकी कार में पहुंचती हैं और वहीं आईलैश एक्सटेंशन की सर्विस लेती हैं. इस तरह ग्राहकों को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती और उन्हें एक अलग जगह पर सर्विस भी मिल जाती है.

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एक बार की सर्विस के लेते हैं 3500 से 6000 रुपये

शियाओफेई की कार में आईलैश एक्सटेंशन कराने के लिए ग्राहकों को सामान्य ब्यूटी पार्लर के मुकाबले ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, वह एक ग्राहक से सर्विस के लिए करीब 300 से 500 युआन लेते हैं. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 3500 से 6000 रुपये के आसपास होती है. एक ग्राहक पर काम पूरा करने में करीब एक घंटे का समय लगता है. वह पहले ग्राहक की आंखों और पलकों की तस्वीर लेते हैं. इसके बाद फोटो एडिटिंग की मदद से अलग-अलग आईलैश डिजाइन दिखाते हैं. ग्राहक अपनी पसंद का डिजाइन चुन सकती हैं. इसके बाद उसी के मुताबिक पलकों पर एक्सटेंशन लगाया जाता है.

सोशल मीडिया पर लोग कर रहे तारीफ

शियाओफेई का यह अनोखा बिजनेस मॉडल सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. कुछ लोग उनके आइडिया की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास हुनर है, तो वह छोटी सी जगह से भी अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकता है. शियाओफेई का दावा है कि कार में चलने वाले इस मोबाइल ब्यूटी स्टूडियो से उन्हें हर महीने करीब 50 हजार युआन यानी लगभग 6.5 लाख रुपये की कमाई होती है. उनकी कहानी बताती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा बड़ी दुकान या महंगे ऑफिस की जरूरत नहीं होती. सही हुनर, ग्राहकों की जरूरत को समझने और कुछ अलग सोचने से भी कमाई का नया रास्ता बनाया जा सकता है.

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