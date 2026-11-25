पंजाब के तरनतारन में नशा तस्करी के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र के गांव डालेके के मोड़ पर दिनदहाड़े फायरिंग की सनसनीखेज वारदात हुई है. यहां आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़ी महिला सरपंच मंजीत कौर के पति सुखबीर सिंह पर हमलावरों ने गोली चला दी.

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गोली सुखबीर सिंह के पैर को छूकर निकल गई, जिससे वो जख्मी हो गए. उन्हें इलाज के लिए तरनतारन के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है.

महिला सरपंच मंजीत कौर के मुताबिक, वो अपने पति सुखबीर सिंह के साथ ATM से पैसे निकलवाने के लिए शहर की तरफ जा रही थीं. रास्ते में कुछ देर रुकने पर गांव प्लासोर निवासी मंगा और उसके साथियों ने मोटरसाइकिल से उनकी बाइक को टक्कर मार दी.

इसके बाद आरोपियों ने पहले उनकी मोटरसाइकिल पर गोली चलाई और फिर हाथापाई शुरू कर दी. सरपंच ने बताया कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया, ताकि वो घर पर फोन कर किसी को मदद के लिए न बुला सकें. इसके बाद आरोपियों ने फायरिंग कर दी और दोनों पर हमला किया. गोली लगने से सुखबीर सिंह सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.

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नशा बेचने से रोकने पर मिली थी धमकियां: सरपंच

सरपंच मंजीत कौर ने आरोप लगाया कि गांव में कुछ लोग नशे का कारोबार करते हैं, जिसका वो और उनका परिवार लंबे समय से विरोध कर रहा है. उन्होंने बताया कि हमने पहले भी उस युवक को नशा बेचने से रोका था, जिसके चलते कुछ दिन पहले भी हमें धमकियां दी गई थीं.

सरपंच ने आशंका जताई कि इसी रंजिश के कारण उनके पति को निशाना बनाया गया है. साथ ही उन्होंने पुलिस पर देरी से मौके पर पहुंचने का आरोप लगाते हुए हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने की दो आरोपियों की पहचान

इस मामले पर तरनतारन के SSP सुरिंदर लांबा ने फोन पर बातचीत में पुष्टि की कि घटना हुई है और फायरिंग भी की गई है. हालांकि, उन्होंने कहा कि गोली लगने से गहरा घाव नहीं हुआ है, बल्कि मामूली खरोंच आई है.

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SSP के मुताबिक, दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश है. सरपंच के नशे के मुद्दे पर हमला होने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन ये सही है कि संदिग्धों का आपराधिक रिकॉर्ड है और उन पर पहले से नशे के मामले में FIR दर्ज है. पुलिस ने दो आरोपियों की पहचान कर ली है और उन्हें दबोचने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

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