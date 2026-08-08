बारिश में सड़क बनी नदी, दिल्ली में शख्स ने निकाल ली नाव, Video वायरल

दिल्ली-NCR में बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें हर साल चर्चा का विषय बनती हैं. कई इलाकों में सड़कें घंटों तक पानी में डूबी रहती हैं. ऐसे में लोग ट्रैफिक, जाम और जलभराव से जूझते नजर आते हैं. लेकिन इस बार दिल्ली से सामने आए एक वीडियो ने लोगों को हैरान भी किया और हंसने पर भी मजबूर कर दिया.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स ने पानी से भरी सड़क को ही नाव चलाने का रास्ता बना लिया. यह वीडियो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके का बताया जा रहा है, जहां बारिश के बाद सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई थी.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स छोटी-सी राफ्ट (फुलाने वाली नाव) पर आराम से लेटा हुआ है. उसके हाथ में पैडल है, जबकि आसपास मौजूद कुछ लोग घुटनों तक भरे पानी में उतरकर राफ्ट को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. यह नजारा देखकर ऐसा लगता है मानो सड़क नहीं, बल्कि किसी झील में बोटिंग हो रही हो.

बारिश में सड़क पर ही शुरू हो गई 'बोटिंग'

राफ्ट पर लेटा शख्स पूरे आराम से सफर करता दिखाई देता है. वहीं उसके साथी पानी में चलते हुए नाव को आगे बढ़ाते रहते हैं. कई लोगों ने अपनी जींस ऊपर मोड़ रखी थी ताकि भीगने से बच सकें. सड़क पर बना यह अस्थायी 'बोटिंग रूट' सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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वीडियो के कैप्शन में भी साधा निशाना

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर श्री खंडेलवाल ने शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में तंज कसते हुए लिखा कि ग्रेटर कैलाश दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में गिना जाता है. यहां रहने वाले लोग भारी टैक्स देते हैं, लेकिन बारिश होते ही सड़कें नहर जैसी दिखने लगती हैं. उन्होंने ड्रेनेज व्यवस्था पर भी व्यंग्य करते हुए लिखा कि शायद यहां बेहतर निकासी व्यवस्था का भी लंबा इंतजार है.

सोशल मीडिया पर आईं मजेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि भारी बारिश के बाद पानी निकलने में समय लगता है, इसे ड्रेनेज सिस्टम की पूरी तरह नाकामी नहीं कहा जा सकता.दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा कि दिल्ली की सड़कें अब फ्री वॉटर पार्क बन गई हैं.वहीं एक अन्य यूजर ने पूरे दृश्य को 'अराजकताते हुए कहा कि यह नजारा किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है.

बारिश के बाद सड़क पर नाव चलते इस वीडियो ने एक बार फिर दिल्ली में जलभराव और ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर बहस छेड़ दी है. वहीं सोशल मीडिया पर कई लोग इसे मुश्किल हालात में भी हास्य ढूंढ़ लेने का उदाहरण बता रहे हैं.

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