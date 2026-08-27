कीचड़ में धंसी जिंदगी, जवानों ने बढ़ाया हाथ... Videos में देखें नेपाल में कैसे बचाई जा रही जिंदगियां

नेपाल में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है, और अब हर तरफ सिर्फ कीचड़, मलबा और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है. इस मुश्किल घड़ी में रेस्क्यू टीम और सेना के जवान लगातार बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. जवानों का जज्बा और मेहनत दिखाने वाले कुछ वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर हर किसी का दिल भर आ रहा है.

और पढ़ें

राहतकर्मी हेलमेट और लाइफ जैकेट पहनकर गहरे कीचड़ और मलबे के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने में लगे हुए हैं. रास्ते इतने खराब हो चुके हैं कि हर कदम पर फिसलने का खतरा बना हुआ है, फिर भी जवान बिना रुके अपने काम में जुटे हैं. कई जगहों पर देखा गया कि जवान बुजुर्गों को अपने कंधों पर उठाकर उफनते पानी और कीचड़ भरी ढलान से पार करते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रहे हैं. यह नजारा देखकर साफ पता चलता है कि आपदा के इस मुश्किल समय में सुरक्षा बल अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद में लगे हैं.

हवाई तस्वीरों से भी तबाही का सही अंदाजा लगाया जा सकता है. ऊपर से देखने पर पूरा इलाका कीचड़ से पूरी तरह पट चुका है, और कहीं कहीं तो रास्ते ही पहचान में नहीं आ रहे. घर, खेत और सड़कें सब कीचड़ के नीचे दब गई हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पहाड़ों से पानी नहीं मौत गिर रही थी, पल-पल टूट रही थीं सांसें... जानें नेपाल में महातबाही की एक-एक पल की Timeline



इसी बीच पुलिस और स्थानीय राहतकर्मी भी सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. सब मिलकर मुश्किल और फिसलन भरे रास्तों से घायलों और बुजुर्गों को बाहर निकालने में जुटे हैं. आसपास के कुछ लोग भी बचाव कार्य में हाथ बंटाते नजर आ रहे हैं, जिससे यह साफ है कि इस आपदा में पूरा समाज एक साथ खड़ा है.

बाढ़ और लैंडस्लाइड ने नेपाल के कई इलाकों में सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है. कई परिवार अपने घरों से बेघर हो गए हैं, और राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं. ऐसे कठिन हालात में भी सेना के जवानों की मेहनत, धैर्य और इंसानियत साफ नजर आ रही है. एक बुजुर्ग को कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह ले जाता जवान अब सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है, और लोग इसे मानवीय संवेदना की मिसाल बता रहे हैं.

बचाव में जुटी टीमों के पास सीमित संसाधन हैं, फिर भी वे रस्सियों और हाथों के सहारे कीचड़ में फंसे लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, ताकि किसी की जान को खतरा न रहे.

Advertisement

फिलहाल राहत और बचाव का यह अभियान लगातार जारी है. प्रशासन और सेना दोनों मिलकर हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके. आपदा की इस घड़ी में जवानों का यह जज्बा उम्मीद की एक बड़ी वजह बनकर सामने आया है, और लोग इनकी हिम्मत को दिल से सलाम कर रहे हैं.

---- समाप्त ----