scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

औरैया: 75 साल के रामसुगर पर आया 30 साल की ब्लॉगर रीना का दिल! सगाई कर बोली- 'प्यार में उम्र नहीं देखी जाती'

औरैया जिले में 30 साल की सोशल मीडिया ब्लॉगर रीना और 75 साल के रामसुगर की अनोखी प्रेम कहानी और सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. दोनों ने उम्र के 45 साल के फासले को दरकिनार करते हुए सगाई कर ली है और जल्द ही शादी करने जा रहे हैं.

Advertisement
X
औरैया में रीना और रामसुगर ने की सगाई, जल्द होगी शादी (Photo- ITG)
औरैया में रीना और रामसुगर ने की सगाई, जल्द होगी शादी (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में 30 साल की सोशल मीडिया ब्लॉगर रीना ने अपने से 45 साल बड़े 75 वर्षीय रामसुगर से शादी करने का फैसला किया है. करीब एक साल पहले दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्यार हो गया. उम्र के इस लंबे फासले को दरकिनार करते हुए दोनों ने लगभग 6 दिन पहले रामसुगर के घर पर एक-दूसरे से सगाई कर ली है. रीना ने सगाई के वीडियो और तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई सगाई की तस्वीरें

सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वाली रीना की सगाई की तस्वीरें और वीडियो इस समय इंटरनेट पर जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. तस्वीरों में रीना और रामसुगर एक साथ घर पर बैठे नजर आ रहे हैं. इस अनोखी सगाई की पोस्ट सामने आते ही लोगों के बीच यह अजब प्रेम की गजब कहानी चर्चा का विषय बन गई है.

सम्बंधित ख़बरें

auraiya woman breaks scorpio
UP में महिला ने लोहे की रॉड से स्कॉर्पियो पर किया हमला!
Viral video of a woman Smashes Scorpio Car Windows with Iron Rod on Auraiya-Jalaun Road,
महिला अचानक रॉड से स्कॉर्पियो के शीशे तोड़ने लगी, VIDEO वायरल
Ummed Singh, accused of beating his 15-year-old son to death, was arrested by Auraiya Police.
पिता ने बेटे को खंभे से बांधा, लाठी से मरते दम तक पीटा
औरैया के देसी शराब ठेके पर पहुंचा था आरोपी. (Photo: Screengrab)
मुंह में शराब का पौवा, हाथों से समेटा कैश... CCTV में कैद हुई चोरी
परिजनों ने नहीं लिया शव, संस्था ने ऐसे दी अंतिम विदाई

उम्र की सीमा तोड़कर किया शादी का फैसला

रीना ने साफ कहा है कि उन्हें उम्र के इस फासले से कोई भी आपत्ति या एतराज नहीं है और वह इस फैसले से बेहद खुश हैं. उनका मानना है कि प्यार में उम्र का कोई महत्व नहीं होता और इसमें कुछ भी संभव है. रीना और रामसुगर दोनों ही इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं.

Advertisement

नवरात्रि के बाद तय होगी शादी की तारीख

सगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दोनों शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं. रीना के मुताबिक, उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है लेकिन अभी शादी की सटीक तारीख तय नहीं हुई है. नवरात्रि का त्योहार बीतने के बाद शादी की तारीख फिक्स की जाएगी, जिसके बाद दोनों धूमधाम से विवाह करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ठाणे में सुबह-सुबह 3 दुकानों में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल ने पाया काबू |
    औरैया: 75 वर्षीय रामसुगर पर आया 30 साल की ब्लॉगर रीना का दिल! सगाई कर बोली- 'प्यार में उम्र नहीं देखी जाती' |
    तलाकशुदा-1 बेटी के पिता हैं आमिर के भांजे इमरान खान, 8 साल चली शादी, कौन है गर्लफ्रेंड? |
    ‘पूरा मुंब्रा हरा करना है’ कहने वाली सहर शेख के पिता युनुस शेख शिंदे की शिवसेना में शामिल, OBC प्रमाणपत्र विवाद के बीच सियासी चर्चा तेज |
    18वीं मंजिल से गिर गया था लड़का, नहीं थी बचने की उम्मीद... दो महीने दिन-रात इलाज से डॉक्टरों ने ऐसे दी नई जिंदगी |
    दिल्ली में पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या? भूपेंद्र यादव ने बताया उपाय |
    How To Organize Wardrobe: अलमारी खोलते ही गिरने लगते हैं कपड़े? रखने का बदलें तरीका, मिनटों में मिल जाएगी फेवरेट ड्रेस |
    दिवाली और छठ पर घर जाना होगा आसान, रेलवे ने चलाईं स्पेशल ट्रेनें |
    शहनाज के कहने पर जब रोहित शर्मा बोले- त्वाडा कुत्ता टॉमी |
    Rahu Gochar 2026: मकर में होने वाली है राहु की एंट्री, 3 राशियों पर बरसेगा पैसा!
    Advertisement