scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

VIDEO: राजा भैया के बाद BJP विधायक बृजभूषण राजपूत की शस्त्र पूजा, दिखाए 200 असलहे और 151 तलवारें

महोबा जिले की चरखारी विधानसभा से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने विजयदशमी के पावन अवसर पर करीब 200 बंदूकों, पिस्तौल, रिवॉल्वर, राइफलों और एक 151 तलवारों का विधि-विधान से पूजन किया है. इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, आरती और जय श्रीराम के नारों के बीच उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
बृजभूषण राजपूत की शस्त्र पूजा (Photo- ITG)
बृजभूषण राजपूत की शस्त्र पूजा (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट से विधायक राजा भैया के शस्त्र पूजन के बाद बाद अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में महोबा जिले की चरखारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत नजर आ रहे हैं. इसमें उन्होंने विजयदशमी के मौके पर अपने आवास पर सार्वजनिक रूप से शस्त्रों का पूजन किया. 

इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के दौरान उन्होंने करीब 200 विभिन्न प्रकार के हथियारों और 151 तलवारों की पूरे विधि-विधान से पूजा की. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुई इस पूजा में कुलपहाड़ नगर पंचायत के अध्यक्ष सहित उनके लगभग 100 समर्थक उपस्थित रहे. यह आयोजन अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक के रूप में किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा छिड़ गई है.

हथियारों के साथ की गई भव्य पूजा

सम्बंधित ख़बरें

राजा भैया के हथियारों का जखीरा. (Photo: Screengrabs)
500 से ज्यादा हथियार और शस्त्र पूजन... राजा भैया के असलहों का जखीरा- VIDEO
MLA Raja Bhaiya performing 'Shastra Puja' (worship of weapons) in Kunda (Photo- ITG)
VIDEO: कुंडा में राजा भैया की भव्य शस्त्र पूजा, दिखे सैकड़ों असलहे
राजा भैया ने 49वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक.(Photo:insta/rrpsraja)
शूटिंग के भी बाजीगर! खेल के मैदान में कुंडा के राजा भैया का जबरदस्त प्रदर्शन
राजा भैया के पिता समेत 13 समर्थक किए गए नजरबंद
raja bhaiya statement on muslims says everyone was hindu before
'आज मुस्ल‍िम हैं, सब पहले ह‍िंदू ही रहे', राजा भैया का विवादित बयान

विजयादशमी के इस विशेष अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मां दुर्गा की प्रतिमा और भगवान श्रीराम के चित्र के सामने भारी संख्या में हथियार सजाए गए थे. सिर पर साफा बांधे हुए विधायक बृजभूषण राजपूत ने एक-एक करके तलवारों पर हल्दी, चावल और तिलक लगाया. इसके साथ ही उन्होंने बंदूकों और राइफलों पर चंदन का टीका लगाकर उन पर रक्षा सूत्र भी बांधा. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विधायक खुद पूजन के लिए रखे गए सभी हथियारों और तलवारों की गिनती करते हुए नजर आए, जिसमें उनके समर्थक भी पूरी तल्लीनता से शामिल रहे.

Advertisement

गूंजे जय श्रीराम और हर-हर महादेव के नारे

पूजा संपन्न होने के बाद वहां मौजूद लोगों ने विधि-विधान से आरती की और उपस्थित सभी समर्थकों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया. इस धार्मिक और उत्सव के माहौल में विधायक और उनके सभी समर्थकों ने मिलकर जय श्रीराम और हर-हर महादेव के नारे लगाए. कार्यक्रम में कुलपहाड़ नगर पंचायत के अध्यक्ष वैभव अरजरिया समेत करीब एक सैकड़ा समर्थक मौजूद रहे. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और क्षेत्र में लोगों के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है.

विधायक ने दी प्रतिक्रिया और 2027 का संकल्प

शस्त्र पूजन के बाद मीडिया और समर्थकों से बात करते हुए विधायक बृजभूषण राजपूत ने स्पष्ट किया कि यह पूजन अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है. उन्होंने देश, प्रदेश, बुंदेलखंड और अपनी विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दीं. विधायक ने कहा कि वह किसी को भी अपना विरोधी नहीं मानते हैं और जनसेवा ही उनका मुख्य धर्म व कर्तव्य है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास के विचार को आगे बढ़ाने की बात कहते हुए वर्ष 2027 के लिए एक नया संकल्प भी लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी तेज, मणिपुर पहुंची चुनाव आयोग की टीम |
    भारत-ताइवान के लिए क्यों खतरा है 'माइटी ड्रैगन', कैसे निपटेंगे इस फाइटर जेट से? |
    दिल्ली-NCR में हवा खराब! GRAP-1 की पाबंदियां लागू |
    नीले ड्रम वाली 'मुस्कान' से भी खतरनाक निकली 'उर्मिला', प्रेमी से मरवा डाला पति और WhatsApp पर लेती रही मर्डर का लाइव अपडेट |
    गेंदा-गुलाब रजनीगंधा... फूलों की खेती में अच्छी कमाई! कई राज्यों में 100% सब्सिडी |
    '31 दिसंबर 2029 तक भारत को ड्रग्स मुक्त बनाएंगे', अमित शाह का बयान |
    ChatGPT में अब चैट छिपाना हुआ आसान, 4 डिजिट PIN के बिना नहीं खुलेगी लॉक की गई बातचीत |
    'बार-बार समझाया, लेकिन नहीं माना', टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में पकड़े गए कुणाल की दादी ने क्या बताया? |
    कीव पर रूसी हमले ने फ‍िर खत्म कर दी कई ज‍िंदग‍ियां, देखें दुनिया आजतक |
    'एआर रहमान को हटाओ', रामायण में यश के रावण तांडव पर बवाल! म्यूजिक से निराश लोग, कुमार विश्वास ने लिखा गाना
    Advertisement