पॉपुलर एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर कुशा कपिला अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी हैं. तलाक के बाद एक्ट्रेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ और फिटनेस पर फोकस कर रही हैं. लेकिन कुशा कपिला के एक्स हसबैंड जोरावर सिंह अहलूवालिया मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. जोरावर ने एक वीडियो शेयर करके अपना दर्द बयां किया है.

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जोरावर का छलका दर्द

एक्ट्रेस कुशा कपिला के एक्स पति जोरावर सिंह अहलूवालिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक भावुक वीडियो शेयर करके अपनी जिंदगी की मुश्किलों पर बात की है. उन्होंने उन चीजों पर बात की, जिन्हें वो अब खो चुके हैं. टूटी शादी और करियर के संघर्षों का भी उन्होंने जिक्र किया.

जोरावर अहलूवालिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा- मैं सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहा था. यह मेरी मेंटल हेल्थ के लिए था, क्योंकि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था. इसके बाद मुझे कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलीं, जिनके लिए मेरा कैमरे के सामने आने का मन नहीं था. मैं लो-प्रोफाइल रहना चाहता था. एक बात जो मैं कंफेस करना चाहता हूं, वो यह है कि मैं एक लूजर हूं.

उन्होंने आगे कहा- पिछले कुछ सालों में मैंने वो सब कुछ खो दिया है, जिसकी मुझे दिल से परवाह थी. मैं अपनी शादी नहीं बचा पाया. मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब खो दी. मैंने वो घर खो दिया, जो मैंने खुद के लिए बनाया था. मैंने अपना आत्मसम्मान खो दिया. मैंने खुद को लेकर अच्छा महसूस करने का एहसास खो दिया. मैं दूसरों से लगातार खुद की तुलना करने की लड़ाई हार गया और जब मैंने यह सब खोया, तो मैंने कुछ और चीजें भी खो दीं.

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'मैंने अपना पुराना रूप खो दिया. खुद पर तरस खाना भी छोड़ दिया. छह बार गिरो, सात बार उठो...हारते-हारते मैं एकदम नीचे पहुंच गया और जब सबसे नीचे पहुंचा, तो वो आखिरी सहारा या निचला मुकाम भी पीछे छूट गया.'

क्या बोले जोरावर?

जोरावर ने आगे कहा- बचपन से ही...खासकर स्कूल में या बड़े होते वक्त मुझे ऐसा कहलाने से बुरा लगता था. फिर जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे समझ आया कि मैं इससे जितना भागता रहा, यह उतना ही मेरे साथ बना रहा और आज मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं. मैं एक लूजर हूं. मैं एक ऐसा लूजर हूं, जिसने सबकुछ खो दिया, लेकिन फिर भी खुद पर विश्वास रखा.

हालांकि, तमाम मुश्किलों के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने आगे कहा कि वो सबकुछ दोबारा हासिल कर लेंगे. उन्होंने बुरे दौर से गुजर रहे लोगों को भी सलाह दी कि वो धैर्य के साथ हर दिन का सामना करें.

6 साल में टूटी शादी

कुशा कपिला और जोरावर सिंह अहलूवालिया की बात करें तो दोनों ने साल 2017 में शादी रचाई थी. लेकिन 6 साल बाद साल 2023 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का ऐलान करके हर किसी को हैरान कर दिया था. इस घोषणा के बाद कुशा कपिला को सोशल मीडिया पर तगड़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. हालांकि, कुशा अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं.

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