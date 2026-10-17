लक्ष्मण के सामने शूर्पणखा ने गाया ऐसा गाना, रामलीला का वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

हर त्योहार और फेस्टिव सीजन के साथ इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाली रील्स का अंदाज भी बदल जाता है. इन दिनों नवरात्र के साथ कई शहरों में रामलीला का मंचन शुरू हो गया है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर रामलीला से जुड़े वीडियो भी खूब नजर आने लगे हैं. इनमें कुछ वीडियो ऐसे हैं, जिन्हें देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. कहीं रामलीला में रावण पंजाबी गाने पर डांस करता नजर आ रहा है, तो कहीं रिक्शे को ही पुष्पक विमान बना दिया गया है. रामलीला के इन मजेदार और अनोखे अंदाज वाले वीडियो को लोग इंस्टाग्राम पर खूब शेयर कर रहे हैं. पारंपरिक रामलीला में इस तरह के दिलचस्प प्रयोग अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.

और पढ़ें

रामायण की कहानी में आपने भगवान राम, लक्ष्मण, रावण और शूर्पणखा के कई प्रसंग देखे होंगे. रामलीला में भी इन किरदारों को पारंपरिक अंदाज में निभाया जाता है. लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें रामलीला के कलाकार अपने अनोखे अंदाज से दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर रहे हैं. खासकर शूर्पणखा का मॉडर्न अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है. इन वायरल वीडियो में शूर्पणखा का किरदार निभाने वाली कलाकार कभी गाने गाती नजर आती है, तो कभी अपने मजाकिया हाव-भाव से मंच पर मौजूद लोगों का मनोरंजन करती है. कहीं वह रावण के सामने अपने अंदाज में गाना गाती दिखाई देती है, तो कहीं लक्ष्मण के सामने अपने प्यार का इजहार करने वाले अंदाज में नजर आती है.

रामलीला में शूर्पणखा का अनोखा अंदाज

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शूर्पणखा लाल और सुनहरे रंग की पोशाक में मंच पर दिखाई देती है. उसके सामने लक्ष्मण का किरदार निभाने वाला कलाकार मौजूद है. इस दौरान शूर्पणखा का अंदाज किसी पारंपरिक रामलीला के दृश्य से थोड़ा अलग नजर आता है. उसके हाव-भाव और प्रस्तुति को देखकर दर्शकों के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो सकता है. वीडियो में कलाकारों की प्रस्तुति देखकर ऐसा लगता है कि रामलीला को मनोरंजक बनाने के लिए पारंपरिक संवादों के साथ आधुनिक अंदाज का भी सहारा लिया जा रहा है. यही वजह है कि इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.

Advertisement

लक्ष्मण के सामने गाना गाती दिखी शूर्पणखा

एक अन्य वायरल वीडियो में शूर्पणखा का किरदार निभाने वाली कलाकार गाने के अंदाज में अपनी बात रखती दिखाई देती है. वीडियो के साथ साझा किए गए विवरण के मुताबिक, वह लक्ष्मण से कहती नजर आती है, "जदे मनै छोड़ के गया, आंसू मेरे रुकते नहीं."रामायण के इस प्रसंग में शूर्पणखा लक्ष्मण से विवाह करने की इच्छा जताती है, लेकिन यहां कलाकार ने इसे आधुनिक और मजाकिया अंदाज में पेश किया है.

सोशल मीडिया पर क्यों चर्चा में हैं ये वीडियो?

आजकल लोग सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें देखना पसंद करते हैं, जिनमें कुछ अलग और अनोखा नजर आए. रामलीला के इन वीडियो में पारंपरिक धार्मिक मंचन के बीच आधुनिक गानों और मजाकिया अभिनय का मेल दिखाई देता है. यही बात इन्हें चर्चा में ला रही है. हालांकि, इन वीडियो को देखकर यह कहना मुश्किल है कि सभी जगह रामलीला इसी अंदाज में प्रस्तुत की जा रही है. इतना जरूर है कि कलाकारों की अलग-अलग प्रस्तुतियां इंटरनेट पर लोगों की दिलचस्पी बढ़ा रही हैं. रामलीला का मकसद रामायण की कथा को लोगों तक पहुंचाना है. वहीं, मंच पर कलाकार अपने अभिनय और संवादों से दर्शकों का मनोरंजन भी करते हैं.

---- समाप्त ----