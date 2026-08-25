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डिलीवरी बॉय ने गणेश शोभा यात्रा पर फेंके अंडे... इस बात से था नाराज

मुंबई के मझगांव इलाके में गणपति की प्रतिमा के स्वागत जुलूस पर अंडे फेंकने के मामले में 22 वर्षीय दानिश शेर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ऑनलाइन अंडे सप्लाई का काम करता है.

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मुंबई के मझगांव में गणपति जुलूस पर अंडे फेंकने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है
मुंबई के मझगांव में गणपति जुलूस पर अंडे फेंकने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है

मुंबई के मझगांव इलाके में गणपति की प्रतिमा के स्वागत जुलूस पर अंडे फेंकने के मामले में पुलिस ने एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान दानिश शेर खान के रूप में हुई है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि दानिश ऑनलाइन ऑर्डर पर अंडों की सप्लाई का काम करता है. घटना के समय वह अंडे की डिलीवरी करने जा रहा था. इसी दौरान इलाके से गणपति प्रतिमा का स्वागत जुलूस गुजर रहा था. 

बताया गया है कि जुलूस में पटाखे फोड़े जाने से वह नाराज हो गया और गुस्से में उसने जुलूस की तरफ अंडे फेंक दिए. भायखला पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. यह घटना 23 अगस्त की रात साउथ मुंबई के मझगांव इलाके में हुई थी. गणेशोत्सव स्वागत के तहत गणपति बप्पा की प्रतिमा का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे. ढोल-ताशों और जयकारों के बीच स्वागत जुलूस निकाला जा रहा था. इसी दौरान जुलूस और वहां मौजूद लोगों की तरफ अंडे फेंके जाने की घटना सामने आई.

घटना के बाद मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी फैल गई. बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हो गए और घटना में शामिल आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करने लगे. लोगों ने घटना के विरोध में नारेबाजी भी की. भीड़ बढ़ने के कारण इलाके में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई.

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पुलिस अधिकारियों ने संभाली स्थिति

घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने नाराज लोगों से बातचीत की और आरोपी के खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया. काफी देर तक चली बातचीत और समझाइश के बाद प्रदर्शन कर रहे लोग शांत हुए और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया.

पुलिस ने शुरुआत में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. आरोपी की पहचान के लिए घटनास्थल और आसपास की इमारतों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की गई. इसके साथ ही पुलिस ने घटना से जुड़े दूसरे तथ्यों और परिस्थितियों की भी पड़ताल की.

पटाखों की आवाज से नाराज हुआ था आरोपी!

जांच के दौरान पुलिस आरोपी तक पहुंची. पुलिस के मुताबिक, आरोपी दानिश शेर खान ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए अंडे सप्लाई करने का काम करता है. 23 अगस्त को वह अंडों की डिलीवरी करने के लिए इलाके से गुजर रहा था. उसी समय वहां गणपति प्रतिमा का स्वागत जुलूस निकल रहा था और पटाखे फोड़े जा रहे थे.

जांचकर्ताओं के मुताबिक, पटाखों की आवाज से दानिश कथित तौर पर परेशान और नाराज हो गया. इसी गुस्से में उसने अपने पास मौजूद अंडे जुलूस की तरफ फेंक दिए. जांच के बाद भायखला पुलिस ने 22 वर्षीय दानिश को गिरफ्तार कर लिया.

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घटना के बाद इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की थी. फिलहाल मझगांव में स्थिति सामान्य और नियंत्रण में बताई जा रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.
 

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