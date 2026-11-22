कार्तिक आर्यन का आज 35वां जन्मदिन है, जिसे उन्होंने एक बड़े मौके में बदल दिया है. वो अब बॉलीवुड प्रोड्यूसर बन गए हैं, और इस नई पहल की शुरुआत वो करण जौहर के साथ कर रहे हैं. कार्तिक ने अपने प्रोडक्शन हाउस में बन रही पहली फिल्म का भी ऐलान कर दिया है, जो एक मॉन्स्टर-थ्रिलर है. इसका उन्होंने टीजर भी जारी किया है.

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कार्तिक और करण जौहर की नई फिल्म

कार्तिक आर्यन की नई फिल्म का नाम कालिया है जिसमें भारतीय लोककथाओं और पौराणिक कहानियों का तड़का देखने को मिलेगा. इस फिल्म को संदीप मोदी डायरेक्ट करेंगे. ये हिंदी सिनेमा में बतौर डायरेक्टर उनकी पहली थिएट्रिकल फिल्म होगी. इससे पहले वो द नाइट मैनेजर और आर्या जैसी पॉपुलर वेब सीरीज पर काम कर चुके हैं.

कालिया को भारतीय लोककथाओं से प्रेरित बताया जा रहा है. फिल्म में सिर्फ आम मॉन्स्टर फिल्मों जैसा डर नहीं होगा, बल्कि भारत की पुरानी कहानियों, मान्यताओं और संस्कृति से जुड़ी दुनिया को दिखाने की कोशिश की जाएगी. मेकर्स ने इसकी कहानी को भगवान श्रीकृष्ण से जोड़ते हुए दिखाने की कोशिश की है. टीजर में दिखाया गया है कि जिसे श्रीकृष्ण ने भगा दिया था, उसे हम इंसान वापस ले आए हैं.

कार्तिक आर्यन के लिए भी ये फिल्म काफी अलग होने वाली है. अब तक कई तरह के किरदार निभा चुके कार्तिक इस बार एक अनोखी कहानी और नए जॉनर में नजर आएंगे. फिल्म के जरिए उनकी एक्टिंग के साथ-साथ बतौर प्रोड्यूसर एक नया अंदाज देखने को मिल सकता है. फिल्म को करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन कंपनी और कार्तिक आर्यन की नई प्रोडक्शन कंपनी डोपमीन स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं. कालिया 5 मई 2028 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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कार्तिक आर्यन वैसे इस फिल्म के अलावा करण जौहर संग एक और फिल्म में काम कर रहे हैं. उनकी नागजिला अगले साल रिलीज होने वाली है, जिसे फुकरा बनाने वाले मृगदीप सिंह लाम्बा डायरेक्ट कर रहे हैं. इन फिल्मों के अलावा कार्तिक के पास अनुराग बसु की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म भी है, जिसमें श्रीलीला होने वाली हैं. उस फिल्म को भी अगले साल रिलीज करने की बातें चल रही हैं.

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