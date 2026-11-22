ईरान ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की दिशा में एक नया कदम उठाया है. ईरान ने एक ऐसे नए मिसाइल लॉन्चर का प्रदर्शन किया है जिससे एक साथ दो मिसाइलें दागी जा सकती हैं. इस दौरान IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल वाहिदी ने ईरान की मिसाइल सिटी का भी दौरा किया.

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IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल वाहिदी ने हाल ही में ईरान मिसाइल सिटी का दौरा किया. इस दौरान ईरान ने पहली बार एक नया डुअल-मिसाइल लॉन्चर पेश किया जो एक साथ दो मिसाइलें दाग सकता है.

शनिवार को मिसाइल सिटी के दौरे के दौरान जनरल वाहिदी ने कहा कि ईरान के खिलाफ हमले में NATO के सभी देश शामिल हो गए थे लेकिन फिर भी वे ईरान को हराने में नाकाम रहे. उन्होंने दावा किया किया कि NATO के महासचिव ने खुद माना है कि NATO के सदस्य देशों ने ईरान के खिलाफ पांच हचार से ज्यादा 'सॉर्टी' (हवाई हमले या उड़ानें) की थी. जनरल वाहिदी ने शनिवार को IRGC की इस नई मिसाइल सिटी के दौरे के दौरान यह बातें कहीं.

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वाहिदी ने कहा कि IRGC की एयरोस्पेस फोर्स ने ऐसे आधुनिक सिस्टम और उपकरण तैयार किए हैं जो दुश्मनों और खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है. उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान अपनी ताकत दिखाने या किसी भी खतरे का जवाब देने से जरा भी पीछे नहीं हटेगा.

इस दौरे के दौरान IRGC ने पहली बार एक ऐसा मिसाइल लॉन्चर पेश किया जो लिक्विड फ्यूल वाली दो मिसाइलों को एक साथ लाने और फायर करने में सक्षम है. लिक्विड-फ्यूल मिसाइलों में वर्टिकल लॉन्च (सीधे ऊपर की ओर लॉन्च) किया जा सकता है. साथ ही जरूरत के हिसाब से इम्पैक्ट स्पीड में भी बदलाव किया जा सकता है.

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