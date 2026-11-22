आमतौर पर समुद्र किनारे आपको लहरें, रेत और उड़ते हुए समुद्री पक्षी दिखाई देते हैं. लेकिन कर्नाटक के एक बीच पर ऐसा मेहमान पहुंचा, जिसे देखकर पक्षी प्रेमी भी हैरान रह गए. दक्षिण कन्नड़ जिले के ससीहित्लु बीच पर एक दुर्लभ उल्लू दिखाई दिया. इसका नाम है Short-eared Owl. बर्डवॉचर्स के मुताबिक, तटीय कर्नाटक में इस प्रजाति की मौजूदगी का यह पहला रिकॉर्ड हो सकता है.

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इस उल्लू को सुबह करीब 7 बजकर 40 मिनट पर देखा गया. कुछ मिनट तक यह वहां मौजूद रहा. इस दौरान कौवों और चीलों ने इसे घेरकर परेशान भी किया. फिर यह पेड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ पूर्व दिशा की तरफ चला गया. इस दुर्लभ उल्लू को ससीहित्लु बीच के पास देखा गया. यह आकार में मध्यम था और लगभग कौवे जितना बड़ा दिखाई दे रहा था. इसकी पहचान कुछ खास निशानों से हुई.

इसके पंखों के नीचे का हिस्सा क्रीम रंग का था. पंखों के सिरे काले थे. आंखों की पुतलियों के आसपास पीले रंग की खास चमक थी और चेहरे पर काले रंग का एक अलग पैटर्न दिखाई दे रहा था. इस पक्षी को देखने वाले बर्डवॉचर्स के लिए यह एक खास अनुभव था. इसकी तस्वीर भी सामने आई है, जिसे फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एस. प्रणव ने कैप्चर किया है.

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समुद्र किनारे दिखना क्यों हैरानी की बात है?

अब सवाल है कि इस उल्लू को देखकर पक्षी प्रेमी इतने उत्साहित क्यों हैं? दरअसल, Short-eared Owl आमतौर पर खुले घास के मैदानों और अपेक्षाकृत सूखे इलाकों में रहना पसंद करता है. ऐसे में इसका कर्नाटक के समुद्र तट पर दिखाई देना असामान्य माना जा रहा है. बर्डवॉचर्स के मुताबिक, eBird के रिकॉर्ड में तटीय कर्नाटक में इस प्रजाति की यह पहली दर्ज साइटिंग मानी जा रही है. यानी यह सिर्फ एक दुर्लभ पक्षी को देखने की बात नहीं, बल्कि इलाके की पक्षी विविधता के लिहाज से भी अहम घटना है.

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दक्षिण कन्नड़ इलाके में हाल के दिनों में कुछ और असामान्य पक्षियों की मौजूदगी भी दर्ज की गई है.

Willow Warbler: हाल ही में केनजार में देखा गया था. इसे कर्नाटक में इस प्रजाति की पहली रिकॉर्डेड साइटिंग बताया गया.

Striolated Bunting: गुरुपुरा में दिखाई दिया था. यह तटीय कर्नाटक के लिए पहली रिकॉर्डेड साइटिंग थी.

European Roller: इस साल कर्नाटक में इनकी मौजूदगी भी बढ़ी हुई बताई गई है. ये प्रवासी पक्षी हैं, जो अपने मौसमी सफर के दौरान भारत में रुकते हैं.

क्या मौसम में बदलाव भी हो सकता है वजह?

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कुछ विशेषज्ञों और बर्डवॉचर्स का मानना है कि उत्तरी भारत में असामान्य रूप से सूखे हालात का असर पक्षियों की आवाजाही पर पड़ सकता है. संभावना है कि अल नीनो से जुड़े मौसमी बदलावों के कारण कुछ इलाकों में भोजन की उपलब्धता प्रभावित हुई हो. ऐसे में कुछ पक्षियों ने अपनी सामान्य आवाजाही से अलग दक्षिण की ओर रुख किया हो सकता है. हालांकि, यह अभी एक संभावित वजह है. Short-eared Owl के ससीहित्लु पहुंचने के पीछे यही कारण था, इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

ससीहित्लु बीच एक खास प्राकृतिक जगह है. यहां नंदिनी और शंभवी नदियां मिलकर एक मुहाना यानी एस्ट्युरी बनाती हैं. यह इलाका पक्षियों और दूसरे जीवों के लिए अहम प्राकृतिक आवास है. लेकिन यहां सर्फिंग और मोटरबोट जैसी गतिविधियां भी बढ़ रही हैं. ऐसे में बर्डवॉचर्स ने पर्यटकों से अपील की है कि वे बीच पर कूड़ा न फैलाएं और प्राकृतिक वातावरण को नुकसान न पहुंचाएं. क्योंकि किसी दुर्लभ पक्षी का यहां दिखना जितनी खुशी की बात है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी इस जगह को सुरक्षित रखने की भी है.

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