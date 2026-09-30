scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

₹1.46 लाख की ओर फिसला सोना... ये अमेरिकी आंकड़े तय करेंगे आगे की चाल

सोने की कीमतों में नरमी के बीच निवेशकों की नजर अब अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के अगले रुख पर है. डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में मजबूती सोने पर दबाव बढ़ा रही है. दूसरी ओर, कच्चे तेल की ऊंची कीमत और मध्य पूर्व में तनाव भी बाजार की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं.

Advertisement
X
सोने की कीमतों में नरमी के बीच निवेशकों की नजर अब अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के अगले रुख पर. (File Photo)
सोने की कीमतों में नरमी के बीच निवेशकों की नजर अब अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के अगले रुख पर. (File Photo)

सोने की कीमतों में इन दिनों नरमी देखने को मिल रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की चाल कमजोर बनी हुई है. फिलहाल बाजार की नजर अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों, डॉलर की चाल, बॉन्ड यील्ड और फेडरल रिजर्व के अगले कदम पर है. एमसीएक्स गोल्ड मंगलवार को ₹1,46,247 प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था. इसमें करीब 0.15% की गिरावट थी. यानी सोने की कीमत पर फिलहाल दबाव बना हुआ है. अगर आप सोना खरीदने या इसमें निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन की गिरावट देखकर फैसला करना ठीक नहीं होगा.

सोने की कीमतों को समझने के लिए तीन चीजों पर नजर रखना जरूरी है- डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों का रुख. जब अमेरिकी बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न यानी यील्ड बढ़ती है और डॉलर मजबूत होता है, तो निवेशकों के लिए सोने की तुलना में दूसरे विकल्प ज्यादा आकर्षक लग सकते हैं. इसका असर सोने की कीमतों पर दबाव के रूप में दिख सकता है.

ऑगमोंट की डॉ. रेनिशा चैनानी के मुताबिक, फिलहाल बाजार अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों से जुड़े फैसले का असर समझने में लगा है. उन्होंने कहा कि फेड ने 16 सितंबर को दरों को 3.75% से 4.00% तक बढ़ाया था. यह तीन साल में पहली बढ़ोतरी थी. इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और भू-राजनीतिक तनाव ने भी महंगाई को लेकर चिंता बढ़ाई है. महंगाई बढ़ने की आशंका में ब्याज दरों और बॉन्ड यील्ड को लेकर बाजार की उम्मीदें बदल सकती हैं, जिसका असर सोने पर पड़ता है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold Silver Price Fall
अचानक ये क्‍या हुआ? 2 दिन में चांदी ₹10000 गिरी, सोना भी इतना सस्‍ता, देखें रेट्स
Gold Silver Price Big Fall
US से आई ये खबर... फिर तेजी से बिखरा सोना, चांदी के भाव में भी गिरावट
Gold From UAE
ये बड़ी वजह... ₹3.47 लाख का हो जाएगा सोना, जेफरीज का अनुमान!
MCX gold silver prices crash
सोना-चांदी की कीमतों में अचानक बड़ा क्रैश!
Retail loans against gold jewellery grew 80 per cent YoY as of July 2026, while loans against gold including agricultural gold loans rose 50 per cent YoY to Rs 18.6 lakh crore, according to Jefferies.
अब सोने को लेकर बड़ी खबर, त्योहार से पहले सरकार ने बढ़ाया ये चार्ज
Advertisement

तेल की कीमतों और ईरान युद्ध का असर

मध्य पूर्व में तनाव भी बाजार के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है. खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर निवेशकों की नजर है. आम तौर पर भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने पर सोने को सुरक्षित निवेश के तौर पर फायदा मिल सकता है, लेकिन इस बार इसका असर सीधा नहीं दिख रहा है. रेनिशा चैनानी के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चला गया, जबकि डब्ल्यूटीआई करीब 92 डॉलर पर बना रहा. तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई की चिंता बढ़ती है. इससे बॉन्ड यील्ड और डॉलर को भी सहारा मिल सकता है, जो सोने पर दबाव बढ़ाने वाला फैक्टर बन जाता है. इसका मतलब ये है कि अभी सोने की चाल सिर्फ सोने की मांग से तय नहीं हो रही. अमेरिका की ब्याज दरें, डॉलर, बॉन्ड यील्ड, महंगाई और मध्य पूर्व का तनाव मिलकर इसकी दिशा तय कर रहे हैं.

अब किन आंकड़ों पर नजर?

आने वाले दिनों में अमेरिका के कई अहम आर्थिक आंकड़े सोने की दिशा तय कर सकते हैं. इनमें जॉब ओपनिंग्स, एडीपी रोजगार रिपोर्ट, पीसीई प्राइस इंडेक्स और नॉन-फार्म पेरोल्स शामिल हैं. इन आंकड़ों से यह संकेत मिलेगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और आगे ब्याज दरों को लेकर फेड का रुख क्या हो सकता है. रेनिशा चैनानी के मुताबिक, अगर अमेरिकी आर्थिक आंकड़े उम्मीद से मजबूत आते हैं, तो बॉन्ड यील्ड पर ऊपर की तरफ दबाव बना रह सकता है. ऐसी स्थिति सोने की कीमतों के लिए भी चुनौती बढ़ा सकती है. वहीं, अमेरिकी महंगाई के आंकड़े, फेड अधिकारियों की टिप्पणियां और ईरान से जुड़ी बातचीत के घटनाक्रम भी सोने की छोटी अवधि की चाल को प्रभावित कर सकते हैं.

Advertisement

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

अगर आपने पहले से सोने में निवेश कर रखा है, तो सिर्फ एक-दो दिन की गिरावट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है. सोने की कीमत कई अंतरराष्ट्रीय संकेतों पर एक साथ प्रतिक्रिया करती है, इसलिए छोटी अवधि में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. वहीं, अगर आप अभी नया निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी रकम एक साथ लगाने के बजाय खरीदारी को अलग-अलग हिस्सों में बांटना एक तरीका हो सकता है. इससे किसी एक स्तर पर पूरी रकम लगाने का जोखिम कम किया जा सकता है. फिलहाल सोने की अगली बड़ी चाल के लिए डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, महंगाई के आंकड़े और फेडरल रिजर्व के संकेत अहम रहेंगे. इसके साथ ही ईरान वार्ता और मध्य पूर्व के घटनाक्रम भी बाजार को प्रभावित कर सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज की ओर से दिए गए विचार, राय, सुझाव और सिफारिशें उनके अपने हैं और ये आजतक के विचार नहीं हैं. निवेश या ट्रेडिंग से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले क्वालिफाइड ब्रोकर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बारिश-बर्फबारी से केदारनाथ मार्ग बंद, अब तक 9 हजार श्रद्धालुओं का रेस्क्यू |
    दिल्ली के प्रोटेस्ट में अनोखा अंदाज: महिलाओं ने मीम और क्रिएटिव स्लोगन से खींचा सबका ध्यान |
    साइंटिस्ट्स को बुलाया, खाना खिलाया और फिर ट्रंप ने AI को बता दिया 'फेक न्यूज', कहा- अब सुपर इंटेलिजेंस कहो |
    फुटपाथ पर काटी रातें, झाड़ू-पोंछा किया...नेशनल अवॉर्ड जीतकर भी काम को तरसा ये एक्टर, आज करोड़ों का मालिक |
    फिल्मों से सीखा मर्डर का तरीका... प्रेग्नेंट लिव-इन पार्टनर की हत्या कर लॉन में दफनाया... 4 दिन बाद खुला राज |
    'इतना कुछ जीतने के बाद भी भूख खत्म नहीं हुई...' विराट कोहली की किस बात पर फिदा हुए कोच? मैच से पहले खोला राज |
    Bank New Rule: कल से बैंक को रोज बताना होगा FD पर न्यू रेट, कितना ब्याज? 10 बजे चल जाएगा पता |
    MARUTI का बड़ा प्लान... सस्ती कारों में एयरबैग की तरह मिलेगा ADAS |
    Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में भूलकर भी घर न लाएं ये 5 चीजें! वरना रूठ जाएंगे पूर्वज और घेर लेगी भयानक कंगाली |
    आज ट्रेंड में, कल आउटडेटेड, जेन जी की भाषा आखिर इतनी तेजी से क्यों बदलती है?
    Advertisement