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यूपी MLC चुनाव: बीजेपी ने ब्राह्मणों पर लगाया दांव, कैडर की जगह जिताऊ उम्मीदवारों पर भरोसा

यूपी में MLC चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. 11 सीटों पर होने वाले चुनाव में पार्टी ने पांच ब्राह्मण चेहरों को मैदान में उतारा है. खास बात ये है कि टिकट पाने वालों में पार्टी के पारंपरिक कैडर से ज्यादा शिक्षक संगठनों से जुड़े और दूसरी पार्टियों से आए चेहरे शामिल हैं.

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वाराणसी से बीजेपी के MLC (ग्रेजुएट) उम्मीदवार केदारनाथ सिंह (फोटो- ITG)
वाराणसी से बीजेपी के MLC (ग्रेजुएट) उम्मीदवार केदारनाथ सिंह (फोटो- ITG)

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव (MLC) के लिए छह उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की. 23 अक्टूबर को होने वाले MLC चुनाव (शिक्षक और स्नातक क्षेत्र) में बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे और जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाया है.

11 MLC सीटों पर उतारे गए उम्मीदवारों में से पांच ब्राह्मण हैं. इसके जरिए यूजीसी पर खराब हुए माहौल को पक्ष में लाने की कोशिश माना जा रहा है. इसके साथ ही बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में अपने कैडर की जगह जिताऊ चेहरों पर दांव लगाया है.

बीजेपी की लिस्ट में पार्टी कैडर से ज्यादा शिक्षक संगठनों से जुड़े चेहरे और दूसरी पार्टियों से लोग शामिल हैं.

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इस एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने ग्यारह में पांच ब्राह्मण चेहरों को उतारकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि यूजीसी की नाराजगी को वह समझती है और डैमेज कंट्रोल में जुटी है.

उधर इन्हीं ब्राह्मण चेहरों के सहारे भाजपा ने जिताऊ उम्मीदवार पर दांव लगा दिया है. वाराणसी की शिक्षक सीट से तीन बार से हारे और
कांग्रेस से जुड़े प्रमोद मिश्रा को बीजेपी ने इस बार आशुतोष सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा है.

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शिक्षक संगठनों और शिक्षकों पर पकड़ को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है. हालांकि वह पिछले तीन बार से चुनाव हार रहे हैं.

गोरखपुर-अयोध्या शिक्षक सीट पर ध्रुव कुमार त्रिपाठी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है. 2024 में बीजेपी से जुड़े हरीकिशोर तिवारी को बीजेपी ने आगरा शिक्षक सीट से उम्मीदवार बनाया है. वह शर्मा गुट के शिक्षक संघ से जुड़े रहे हैं.

बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट

- केदार नाथ सिंह (वाराणसी ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र)
- दिनेश गोयल (मेरठ ग्रेजुएट्स)
- अशोक कुमार राठौर (इलाहाबाद-झांसी ग्रेजुएट्स)
- डॉ. प्रमोद मिश्रा (वाराणसी टीचर्स)
- हरि किशोर तिवारी (आगरा टीचर्स)
- ध्रुव त्रिपाठी (गोरखपुर-फैजाबाद टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र)

ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र में वही लोग वोटर बन सकते हैं, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त भारतीय यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या उसके बराबर की डिग्री हासिल की हो.

वहीं, टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति पिछले छह साल में कम से कम तीन साल तक सेकेंडरी स्कूल या उससे ऊपर के स्तर के स्कूल में फुल-टाइम शिक्षक रहा हो.

यूपी MLC चुनाव का पूरा शेड्यूल

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिन्वा ने राज्य विधान परिषद के पांच ग्रेजुएट्स और छह टीचर्स निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 2026 के द्विवार्षिक चुनावों का शेड्यूल घोषित किया था.

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नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर होगी, जबकि नॉमिनेशन की जांच 7 अक्टूबर को होगी. उम्मीदवार 9 अक्टूबर तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं.

23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को होगी. CEO ने कहा था कि पूरी चुनाव प्रक्रिया 31 अक्टूबर से पहले पूरी कर ली जाएगी.

ये चुनाव इसलिए घोषित किए गए क्योंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर को खत्म होने वाला है.

कार्यकाल पूरा करने वाले MLCs में BJP सदस्य अवनीश कुमार सिंह, मानवेंद्र प्रताप सिंह, दिनेश कुमार गोयल, उमेश द्विवेदी, श्रीचंद शर्मा और हरि सिंह ढिल्लों शामिल हैं.

वहीं समाजवादी पार्टी के सदस्य लाल बिहारी यादव, आशुतोष सिन्हा और मान सिंह यादव. इसके अलावा निर्दलीय सदस्य आकाश अग्रवाल और टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी शामिल हैं.

इससे पहले मई में, BJP ने ग्रेजुएट्स और टीचर्स निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विधान परिषद चुनावों के उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की थी.

लिस्ट के अनुसार, उम्मीदवार थे
- अवनीश कुमार सिंह (लखनऊ, ग्रेजुएट्स)
- मानवेंद्र प्रताप सिंह (आगरा, ग्रेजुएट्स)
- हरि सिंह ढिल्लों (बरेली-मुरादाबाद, टीचर्स)
- उमेश द्विवेदी (लखनऊ, टीचर्स)
- श्रीचंद शर्मा (मेरठ, टीचर्स).

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100 सदस्यों वाली विधान परिषद में BJP के 79 सदस्य हैं, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल (सोनेलाल) का एक सदस्य है. समाजवादी पार्टी के 10 सदस्य हैं, जिनमें से पांच 'अन्य' कैटेगरी से हैं और चार निर्दलीय हैं.

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