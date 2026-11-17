सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, कहा नहीं जा सकता. महाराष्ट्र के यवतमाल के 23 महीने के रुद्रांश ठाकुर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. परिवार के साथ नई स्कूटर लेने शोरूम पहुंचा यह बच्चा वहां कैमरे के सामने ऐसे अंदाज में पोज देने लगा कि उसका वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, महज कुछ दिनों में वीडियो को 12.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और करीब 11 मिलियन लाइक्स भी आ चुके हैं.

स्कूटर के सामने रुद्रांश का गजब स्वैग

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वायरल वीडियो में रुद्रांश स्कूटर के सामने खड़ा नजर आता है. आंखों पर काला चश्मा, स्टाइलिश कपड़े, कंधे पर सस्पेंडर और दोनों हाथ जेब में... उसका पूरा अंदाज किसी मॉडल के फोटोशूट जैसा दिखाई देता है. खास बात यह है कि रुद्रांश की उम्र अभी सिर्फ 23 महीने है.

इस बच्चे के वीडियो इंस्टाग्राम के @bhonduuu_baccha पेज पर शेयर किए गए हैं, जहां इन्हें लाखों-करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं.



परिवार दीपावली के दौरान नई दोपहिया गाड़ी लेने शोरूम पहुंचा था. इसी दौरान रुद्रांश ने स्कूटर के सामने कैमरे के लिए पोज दिया. परिवार ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और फिर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

वायरल है रुद्रांश

रुद्रांश का अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि वीडियो को कुछ ही दिनों में करोड़ों व्यूज मिल गए. स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक, आठ दिनों में इसे 11 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका था और करीब 90 लाख लाइक्स मिले थे. सोशल मीडिया यूजर्स ने उसके लुक और अंदाज पर तरह-तरह के कमेंट किए. किसी ने उसे 'छोटा डॉन' कहा तो किसी ने मजाक में 'होंडा का नया चेयरमैन' तक बता दिया.

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रुद्रांश की मां ने बताया कि वह अक्सर अपनी मर्जी से ऐसे पोज देने लगता है. परिवार ने भी नहीं सोचा था कि शोरूम में बनाया गया कुछ सेकंड का यह वीडियो इतनी बड़ी चर्चा बन जाएगा.

वायरल वीडियो में किया गया बड़ा दावा

रुद्रांश के वीडियो के वायरल होने के बाद शोरूम मालिक की तरफ से उसे लेकर बड़ा ऐलान किए जाने का दावा भी सोशल मीडिया पर सामने आया. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि शोरूम के मालिक ने रुद्रांश को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाने का ऐलान किया है.

इसी वायरल वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि रुद्रांश की पढ़ाई का खर्च नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक शोरूम मालिक उठाएंगे. हालांकि, इस ब्रांड एंबेसडर वाले दावे को हम वायरल वीडियो में किए गए दावे के रूप में ही बता रहे हैं.

दूसरी रिपोर्ट्स में भी रुद्रांश की शिक्षा का खर्च उठाने के आश्वासन का जिक्र है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, साई होंडा प्वाइंट के मालिक दिलीप बोबड़े पाटील ने उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कही है.

एक वीडियो ने बदल दी रुद्रांश की पहचान

जिस बच्चे को कुछ दिन पहले तक उसके परिवार और आसपास के लोग ही जानते थे, आज उसका अंदाज सोशल मीडिया पर लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है. रुद्रांश की कहानी यह भी दिखाती है कि सोशल मीडिया पर कभी-कभी एक छोटा सा पल भी किसी को रातोंरात पहचान दिला सकता है.

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23 महीने की उम्र में रुद्रांश ने कोई बड़ा डांस या स्टंट नहीं किया. उसने बस स्कूटर के सामने खड़े होकर अपने अंदाज में कुछ पोज दिए और यही मासूमियत और कॉन्फिडेंस लोगों को पसंद आ गया. अब उसका यही वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है.

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