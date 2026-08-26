तांबे के बर्तन पड़ गए हैं काले? समोसे वाली ये चटनी कर देगी नए जैसा चमकदार, घिसने की भी नहीं पड़ेगी जरूरत

यूं तो आजकल घरों में स्टेनलेस स्टील से लेकर कांच तक के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन आज भी घरों में कुछ चीजों में तांबे के बर्तन यूज किए जाते हैं. तांबे के बर्तन जब नए-नए होते हैं, तो वो एकदम चमकदार और सुंदर लगते हैं. हालांकि, कुछ समय बात यही बर्तन अपनी चमक खोकर लाल-भूरे या दाग-धब्बों वाले दिखने लगते हैं. कई बार इन्हें साफ करने के लिए लोग तेज केमिकल वाले क्लीनर या जोर-जोर से रगड़ने लगते हैं, तो कई बार इन्हें रेत से रगड़ा जाता है.



हालांकि, ये सब करके जोर से रगड़ने की वजह से तांबे की सतह पर खरोंच पड़ सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखी एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज इस काम में मदद कर सकती है? ये चीज और कुछ नहीं बल्कि टोमैटो केचप है, जिसे आप समोसे-पकौड़ों से लेकर पराठे-चीले के साथ तक खाते हैं. इसमें मौजूद एसिड तांबे की सतह पर जमी परत को हटाने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका और सफाई के बाद तांबे को लंबे समय तक चमकदार रखने की ट्रिक.



आखिर तांबे के बर्तन काले या भूरे क्यों पड़ जाते हैं?

तांबा जब लंबे समय तक हवा के कॉन्टैक्ट में रहता है तो उसके साथ एक नेचुरल केमिकल प्रोसेस होती है, जिसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है. इसी वजह से तांबे की चमक धीरे-धीरे कम होने लगती है और उस पर लाल-भूरी लेयर बनने लगती है. समय के साथ हवा और नमी के संपर्क में ये लेयर हरे या नीले रंग की भी हो सकती है.

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नमी और आसपास मौजूद प्रदूषक इस प्रोसेस को और तेज कर सकते हैं. यानी तांबे का फीका पड़ना किसी खराबी की वजह से नहीं, बल्कि इस केमिकल प्रोसेस का नतीजा है.

केचप तांबे की सफाई में कैसे करता है काम?

तांबे पर जमी इस लेयर को हटाने में एसिडिक चीजें मदद कर सकती हैं. टोमैटो केचप में नेचुरल एसिड मौजूद होते हैं, जो तांबे पर बनी टार्निश यानी फीकी लेयर को ढीला करने में मदद करते हैं. यही वजह है कि देखने में भले ही केचप सफाई के लिए अजीब ऑप्शन लगे, लेकिन इसके पीछे साइंस है. हालांकि, हर तांबे की चीज पर इसे सीधे इस्तेमाल करना सही नहीं होता है.

सबसे पहले करें ये जरूरी टेस्ट

अगर आपके तांबे के बर्तन पर कोई खास फिनिश, कोटिंग या डेकोरेटिव चीज लगी है, तो इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें. कुछ चीजों पर एसिड का असर पड़ सकता है और उनकी चमक कम हो सकती है. अगर टेस्ट करने के बाद सतह ठीक दिखे, तभी पूरे बर्तन की सफाई करें.

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केचप से तांबा साफ करने का आसान तरीका



1. बर्तन पर लगाएं केचप: जिस हिस्से पर कालापन या टार्निश नजर आ रही है, वहां केचप की एक पतली और इवन लेयर लगा दें. कोशिश करें कि पूरा सरफेस अच्छी तरह कवर हो जाए.

2. मुलायम कपड़े से हल्के हाथ से रगड़ें: अब एक सॉफ्ट माइक्रोफाइबर कपड़ा लें और धीरे-धीरे तांबे के बर्तन को रगड़ें. लेकिन बहुत ज्यादा जोर डालने या किसी खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे तांबे पर खरोंच आ सकती है.

3. पानी से अच्छी तरह धो लें: सफाई के बाद बर्तन को साफ पानी से अच्छी तरह धोएं, ताकि केचप कहीं लगी न रह जाए.

4. तुरंत अच्छी तरह सुखाएं: बर्तन को साफ करने के साथ ही उसे सुखाना भी बहुत जरूरी है. एक साफ और सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से बर्तन को पूरी तरह सुखा दें. बर्तन पर नमी रह जाने से दोबारा टार्निश बनने की प्रोसेस तेज हो सकती है.

सिर्फ सफाई काफी नहीं, चमक बचाने के लिए करें ये काम

तांबे को साफ करने के बाद अगर इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो हवा के कॉन्टैक्ट में ना आए, तो दोबारा टार्निश बनने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है.

अगर आप चाहते हैं कि तांबे के बर्तन को अच्छी तरह साफ करने के बाद उस पर दोबारा निशान ना आएं, तो इसके लिए उस पर बहुत हल्की मात्रा में बेबी ऑयल या मिनरल ऑयल की लेयर लगाई जा सकती है.

अगर तांबे की चीज को लंबे समय तक स्टोर करके रखना है, तो उसे एसिड-फ्री टिश्यू पेपर या मुलायम कपड़े में लपेटकर रखें. तांबे की चीजों को बहुत ज्यादा नमी वाली जगह पर रखने से भी बचें.

डेकोरेटिव आइटम, जूलरी या दूसरी तांबे की चीजों के लिए कार्नौबा वैक्स या कॉपर प्रोटेक्टेंट जैसी प्रोटेक्टिव कोटिंग भी लंबे समय तक इन्हें बचाने में मदद कर सकती है.

ये गलतियां ना करें

तांबे की सफाई करते समय हर बार तेज केमिकल या उसे बहुत ज्यादा घिसना जरूरी नहीं है. खुरदरे स्क्रबर, बहुत जोर से रगड़ने और बिना टेस्ट किए किसी एसिडिक चीज को पूरी सतह पर लगाने से बचना चाहिए. खासकर अगर तांबे की चीज पर कोई खास कोटिंग या फिनिश है, तो पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट करना सबसे अच्छा रहता है.

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