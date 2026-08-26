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हंसी-मजाक से भड़का भतीजा, चाचा की छाती में घोंपा चाकू... अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

गुजरात के राजकोट स्थित पडवला गांव में मामूली हंसी-मजाक जानलेवा विवाद में बदल गया. पारिवारिक भतीजे ने अपने चाचा की छाती में चाकू घोंप दिया. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद फरार आरोपी को भायावदर पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया.

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आरोपी गिरफ्तार.(Photo: Brijesh Doshi/ITG)
आरोपी गिरफ्तार.(Photo: Brijesh Doshi/ITG)

राजकोट जिले के भायावदर थाना क्षेत्र के पडवला गांव में मामूली हंसी-मजाक को लेकर चाचा-भतीजे के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की जान चली गई. मृतक की पहचान 35 वर्षीय अद्रेमान के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह अविवाहित थे और अपने भाई फिरोज के साथ रहते थे.

मामले में अद्रेमान के भाई और किसान मूसाभाई ने भायावदर पुलिस में अपने भतीजे सोहिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. परिवार के मुताबिक, दो दिन पहले शाम करीब 7 बजे घर के लोग गांव के रास्ते पर बनी पानी की प्याऊ यानी परब के पास बैठे हुए थे. इसी दौरान प्याऊ के पीछे अद्रेमान और सोहिल भी मौजूद थे.

यह भी पढ़ें: कर्ज के बोझ तले दबा पूरा परिवार, राजकोट में पूर्व PWD कर्मचारी, पत्नी और बेटे ने खाया जहर, तीनों की मौत

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करीब 7.30 बजे अद्रेमान अचानक खून से लथपथ हालत में दौड़ते हुए परिवार के पास पहुंचे. उन्होंने बताया कि सोहिल ने किसी धारदार हथियार से उन पर हमला किया है. उनकी छाती से लगातार खून निकल रहा था. कुछ ही देर में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, जबकि वारदात के बाद सोहिल मौके से भाग गया.

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मजाक से नाराज हुआ भतीजा

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना से पहले चाचा और भतीजे के बीच हंसी-मजाक चल रहा था. बताया जा रहा है कि अद्रेमान की कोई बात सोहिल को पसंद नहीं आई और वह गुस्से में आ गया. अचानक विवाद बढ़ने पर उसने अपने पास रखा चाकू निकाल लिया और चाचा की छाती के बाईं तरफ जोरदार वार कर दिया.

परिवार के लोग घायल अद्रेमान को तत्काल भायावदर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे. उनकी हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें आगे के इलाज के लिए उपलेटा के निजी कृष्णा अस्पताल रेफर कर दिया. वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के अनुसार, आरोपी सोहिल शिकारी का काम करता है और इसी वजह से वह अक्सर अपने पास चाकू रखता था. जांच में उसका स्वभाव भी काफी गुस्सैल बताया गया है. पुलिस का कहना है कि मामूली मजाक से नाराज होकर उसने अचानक चाकू निकाला और हमला कर दिया.

इलाज के दौरान तोड़ा दम

चाकू का वार अद्रेमान की छाती के बाईं ओर लगा था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. खून अधिक बहने के कारण उनकी हालत तेजी से बिगड़ गई. परिजन पहले उन्हें स्थानीय सरकारी अस्पताल ले गए और वहां से बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए उपलेटा के कृष्णा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके.

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घटना के बाद आरोपी सोहिल मौके से फरार हो गया था. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की. पुलिस की कार्रवाई के कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके खिलाफ हत्या से संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

भायावदर पुलिस कर रही जांच

भायावदर पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. पुलिस वारदात की वजह, इस्तेमाल किए गए हथियार और घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही है. परिवार के सदस्यों और मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

मामूली पारिवारिक मजाक के बाद हुई इस वारदात ने गांव में सनसनी फैला दी है. पुलिस की शुरुआती जांच में इसे अचानक गुस्से में किए गए हमले से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, मामले की पूरी तस्वीर जांच आगे बढ़ने के बाद स्पष्ट होगी.

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