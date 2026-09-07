Gold-Silver Rate Fall: अचानक इतना सस्ता हुआ सोना, चांदी के भाव में भी बड़ी गिरावट

सोना-चांदी की कीमतों में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को खुलने के साथ ही गिरावट (Gold-Silver Rate Fall) देखने को मिली है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड-सिल्वर के वायदा भाव बीते सप्ताह की गिरावट जारी रही और दोनों कीमती धातुएं सस्ती हो गईं. एक ओर जहां चांदी की कीमत एक झटके में गिरकर 2.36 लाख रुपये प्रति किलो के लेवल पर आ गई, तो वहीं सोने का भाव भी टूटा, हालांकि ये अभी भी 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार बना हुआ है.

और पढ़ें

सोना खुलते ही इतना फिसला

सबसे पहले बात करते हैं सोने की कीमत में आए चेंज (Gold Rate Change) के बारे में, तो एमसीएक्स पर 5 अक्तूबर की एक्सपायरी वाला वायदा सोना का भाव कारोबार ओपन होने के साथ ही फिसलकर 1,52,225 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि बीते शुक्रवार को ये 1,52,767 रुपये पर क्लोज हुआ था. यानी 10 Gram 24 Karat Gold झटके में 542 रुपये सस्ता हो गया.

6 दिन में 4000 रुपये सस्ता Gold

बीते सप्ताह वायदा कारोबार में सोने की कीमत में तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी और इस कीमती पीली धातु के टूटने का सिलसिला इस सप्ताह की शुरुआत में जारी है. बता दें कि बीते 28 अगस्त को इस एक्सपायरी का Gold Rate 1,56,281 रुपये पर बंद हुई थी और तब से अब तक छह कारोबारी दिनों में इसका भाव 4,056 रुपये कम हो गया है.

Advertisement

चांदी की कीमत में तेज गिरावट

न सिर्फ सोना का भाव, बल्कि एमसीएक्स पर कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही सोमवार को चांदी की वायदा कीमत में भी अचानक तेज गिरावट देखने को मिली है. MCX Silver Rate ओपनिंग के साथ ही फिसलकर 2,36,423 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया, जबकि इसने बीते शुक्रवार को 2,37,658 रुपये पर क्लोजिंग की थी. इस हिसाब से देखें तो 1 Kg Silver Price 1235 रुपये टूट गई.

अपने हाई से अब इतना सस्ती Silver

चांदी के भाव में आई इस ताजा गिरावट के बाद अब Silver Price अपने हाई लेवल से और भी ज्यादा कम हो गया है. बता दें कि इस साल जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में चांदी की वायदा कीमत सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4,20,048 रुपये प्रति किलो के लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंची थी और यहां से अब ये कीमती धातु 1,83,625 रुपये प्रति किलो सस्ती (Silver Price More Crash From High) मिल रही है.

(नोट- सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----