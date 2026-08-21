रूसी महिला ने घर में काम करने वाली महिला को दिया बर्थडे सरप्राइज, खुशी से छलक पड़े आंसू

किसी का जन्मदिन खास बनाने के लिए हमेशा महंगे गिफ्ट या बड़ी पार्टी की जरूरत नहीं होती. कई बार एक छोटा सा सरप्राइज और दिल से की गई कोशिश किसी के लिए जिंदगी भर की याद बन जाती है. कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब एक रूसी महिला ने अपने घर में काम करने वाली महिला के जन्मदिन पर उन्हें अचानक सरप्राइज दिया. जैसे ही केक सामने आया और परिवार ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाईं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े. इस खूबसूरत पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग रूसी महिला की इस छोटी सी कोशिश की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस वीडियो पर 7 मिलियन व्यूज हैं.

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यह कहानी याना नाम की एक रूसी महिला की है, जो बेंगलुरु में रहती हैं. याना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर में काम करने वाली महिला ने कभी अपना जन्मदिन केक काटकर नहीं मनाया था. यह बात जानने के बाद याना ने सोचा कि क्यों न इस बार उनका जन्मदिन कुछ अलग और यादगार बनाया जाए. इसके लिए उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर एक छोटे से सरप्राइज की तैयारी शुरू कर दी.

घर पहुंचीं तो सामने था बड़ा सरप्राइज

महिला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर में उनके लिए कुछ खास तैयार किया गया है. वह रोज की तरह अपने काम के लिए घर पहुंचीं. जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, याना की छोटी बेटी ने उनका स्वागत किया. इसके बाद अचानक याना हाथ में जन्मदिन का केक लेकर सामने आ गईं. केक पर मोमबत्तियां जल रही थीं और पूरा माहौल जन्मदिन की खुशियों से भर गया. परिवार ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और ‘हैप्पी बर्थडे’ गाना शुरू कर दिया.

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शायद महिला ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके लिए इस तरह जन्मदिन मनाया जाएगा. अचानक मिले इस प्यार और सम्मान को देखकर वह भावुक हो गईं. उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे. हालांकि, ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे. वह मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछती है और फिर केक काटती हैं. याना ने उन्हें गले लगाया और उनकी बेटी ने भी उन्हें प्यार से गले लगा लिया. वीडियो में यह पल बेहद भावुक नजर आता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने याना के इस अंदाज की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि महिला की आंखों में आए आंसू ही बता रहे हैं कि यह छोटा सा सरप्राइज उनके लिए कितना खास था. लोगों ने यह भी कहा कि किसी को खुश करने के लिए हमेशा महंगे गिफ्ट या बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती. कई बार किसी को सम्मान देना और उसे यह महसूस कराना कि वह आपके लिए खास है, उससे भी बड़ी खुशी दे सकता है.

इस कहानी की सबसे खास बात यही है कि याना ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया. उन्होंने बस एक ऐसा दिन याद रखा, जो उस महिला के लिए खास था और उसे अपने परिवार के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया. हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो हर दिन हमारे घरों और जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं. लेकिन उनकी अपनी खुशियों और इच्छाओं के बारे में हम कई बार सोच ही नहीं पाते.

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