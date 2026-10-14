रूस में हुआ प्यार, बिहार में होगी शादी! झोपड़ी में रहता है राहुल, फिर भी साथ रहने पहुंची विदेशी लड़की

प्यार में इंसान देश, भाषा और रहन-सहन का फर्क भूल जाता है. बिहार के राहुल यादव और रूस की रहने वाली जूली की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. राहुल काम के सिलसिले में रूस गए थे, जहां उनकी मुलाकात जूली से हुई. धीरे-धीरे दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया. अब जूली अपने परिवार के साथ रूस से बिहार पहुंच गई हैं, ताकि राहुल के साथ अपनी जिंदगी बिता सकें.

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इस प्रेम कहानी की सबसे खास बात यह है कि जूली को जब पता चला कि राहुल बिहार के एक गांव में झोपड़ी जैसे साधारण घर में रहते हैं, तब भी उनका फैसला नहीं बदला. उन्होंने राहुल के साथ ही रहने की इच्छा जताई. जूली के प्यार और उनके फैसले को देखकर परिवार के बड़े-बुजुर्ग भी दोनों की शादी के लिए तैयार हो गए हैं.

रूस में काम करने गए थे राहुल, वहीं मिला प्यार

रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के भागलपुर जिले के राजापुर गांव के रहने वाले राहुल यादव काम करने के लिए रूस गए थे. वहीं उनकी मुलाकात जूली से हुई. पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे-धीरे रिश्ता प्यार में बदल गया. कुछ समय बाद राहुल वापस भारत लौट आए. लेकिन उनके लौटने के बाद भी दोनों का रिश्ता बना रहा. दोनों एक-दूसरे से दूर जरूर थे, लेकिन साथ रहने की चाह कम नहीं हुई.

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राहुल के भारत लौटने के करीब छह महीने बाद जूली ने उनसे मिलने का फैसला किया. वह अकेले भारत नहीं आईं, बल्कि अपने परिवार को भी साथ लेकर बिहार पहुंचीं. उनका मकसद राहुल के साथ रहना और इस रिश्ते को शादी तक पहुंचाना था. जूली के इस कदम ने सबका ध्यान खींचा. विदेश में रहने वाली लड़की का अपने परिवार के साथ बिहार के एक गांव पहुंचना इस प्रेम कहानी को खास बना रहा है.

झोपड़ी में रहता है राहुल, फिर भी नहीं बदला फैसला

इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू राहुल और जूली के रहन-सहन में अंतर है. रिपोर्ट के अनुसार, राहुल का परिवार गांव में साधारण घर में रहता है, जिसकी छत फूस की बनी हुई है. जब जूली को राहुल के घर और उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता चला, तब भी उन्होंने उनके साथ रहने का फैसला नहीं बदला. उनके लिए राहुल के साथ रहना ज्यादा मायने रखता था. जूली के इस फैसले से यह साफ हुआ कि वह इस रिश्ते को लेकर गंभीर हैं.

नवंबर में हो सकती है दोनों की शादी

रिपोर्ट के मुताबिक, जूली के प्यार और उनके फैसले को देखकर परिवार के बड़े-बुजुर्ग भी दोनों की शादी के लिए राजी हो गए हैं. अब नवंबर 2026 में राहुल और जूली की शादी होने की उम्मीद है. हालांकि, शादी की पक्की तारीख और बाकी तैयारियों को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है. अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक होता है, तो रूस में शुरू हुई यह प्रेम कहानी बिहार में शादी के साथ नए पड़ाव पर पहुंच सकती है.

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राहुल और जूली की कहानी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है. इसकी वजह सिर्फ दो अलग-अलग देशों के लोगों का प्यार नहीं, बल्कि जूली का अपने प्यार के लिए इतनी दूर आना और राहुल के साधारण रहन-सहन के बावजूद उनके साथ जिंदगी बिताने का फैसला भी है.

नोट: Aajtak.in इस खबर की पुष्टि नहीं करता है. यह खबर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर लिखी गई है.

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