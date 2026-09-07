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‘75 की चीनी हो गई, 75 का मिले पउवा… मोदी काका, क्या पिएं?’ महंगाई पर भोजपुरी गाने ने मचाया तहलका

चीनी की बढ़ती कीमत पर बना भोजपुरी गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ‘75 की चीनी हो गई, 75 का मिले पउवा’ गाने में महंगाई को लेकर सरकार पर तंज कसा गया है.

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चाय पिएं कि पउवा गाना वायरल (Photo: Screengrab)
चाय पिएं कि पउवा गाना वायरल (Photo: Screengrab)

‘75 की चीनी हो गई, 75 के मिले पउवा, बताव मोदी काका, चाय पी जाए की पउवा...?’

इन दिनों ये लाइनें आप इंस्टा रील्स और वीडियोज में खूब सुन रहे होंगे. ये लाइन बढ़ती महंगाई पर सीधा कटाक्ष करती है. 75 रुपये की चीनी हो गई है,और 75 का ही पौआ भी मिलता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल करते हुए पूछा जाता है कि बताइये चाय पिएं या शराब?

साफ है कि महंगाई पर जनता का गुस्सा अब सिर्फ बातचीत और सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं है. अब तो भोजपुरी गाने भी महंगाई का हिसाब-किताब बताने लगे हैं. सरकार पर तंज कसता ये गाना सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. 

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बस फिर क्या था, ये लाइन सोशल मीडिया पर लोगों की जुबान पर चढ़ गई. गाने के जरिए महिलाओं ने बढ़ती महंगाई और खासकर रसोई के बिगड़ते बजट पर तंज कसा है.

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चीनी महंगी हुई तो गाने में पूछ लिया- चाय पिएं या पउवा?

गाने का अंदाज बेहद देसी और सीधा है. इसमें चीनी के दाम बढ़ने को शराब के पौआ की कीमत से जोड़कर सरकार पर व्यंग्य किया गया है. गाने के बोल के मुताबिक, जब चीनी और पौआ की कीमत लगभग एक जैसी हो जाए तो सवाल उठता है कि आखिर चाय बनाई जाए या पौआ खरीदा जाए.

यही मजेदार और चुभने वाला अंदाज इस गाने को लोगों के बीच तेजी से वायरल कर रहा है. गाने में आगे बात सिर्फ चीनी तक नहीं बल्कि पेट्रोल-डीजल तक के बढ़ते दामों की भी बात की गई है. सिंगर का कहना है कि सरकार ने माहोल को बिगाड़ दिया है. 

न महंगा सेट, न मॉडल्स… फिर भी वायरल हो गया गाना

इस गाने की सबसे खास बात इसका सिंपल सा वीडियो है, जिसे बेहद सादगी से फिल्माया गया है. गाने को अशोक प्रेमी यादव ने आवाज दी है, जबकि इसके बोल संदीप बाबू ने लिखे हैं. वीडियो में कोई बड़ा सेट, ग्लैमरस मॉडल या महंगी लोकेशन नजर नहीं आती. अशोक प्रेमी यादव खुद माइक हाथ में लेकर स्टूडियो में बैठे गाना गाते दिखाई देते हैं. कुछ सीन्स में AI का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर वीडियो बेहद सिंपल रखा गया है.

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इसके बावजूद गाने ने महज 10 दिनों में ढाई लाख से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं और लगातार वायरल हो रहा है. मतलब साफ है कि इस गाने के बोल ही इतने धारदार हैं कि सुनने वालों के सीधा दिल पर लग रहे हैं. 

भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर बोले- ‘न्यूजपेपर से भी तेज हो गई’

गाना वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि भोजपुरी इंडस्ट्री तो न्यूजपेपर से भी तेज हो गई है, क्योंकि किसी भी करंट अफेयर या ताजा मुद्दे पर तुरंत गाना तैयार हो जाता है. वहीं एक अन्य यूजर ने गाने की तारीफ करते हुए लिखा कि महंगाई के मुद्दे पर बहुत बढ़िया गीत गाया गया है.

पहले मर्डर केस पर भी बने थे भोजपुरी गाने

ये पहली बार नहीं है जब किसी ताजा मुद्दे को भोजपुरी गाने का हिस्सा बनाया गया हो. भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर एक बात फेमस है कि यहां अपनी बात कहने का तरीका ही गाना है, किसी को कोई संदेश देना या ताना मारता होता है तो गाने को ही जरिया बनाया जाता है. 

इससे पहले मेरठ के चर्चित नीले ड्रम मर्डर केस पर भी कई भोजपुरी गाने बनाए गए थे. इन गानों को लोगों ने खूब सुना, लेकिन मामले को गाने और मनोरंजन का विषय बनाने को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री की आलोचना भी हुई थी. हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग है. चीनी की महंगाई पर बनाया गया ये गाना सीधे-सीधे रोजमर्रा की परेशानी और रसोई के बजट पर व्यंग्य करता है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर इसे खूब पसंद किया जा रहा है.

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फिलहाल ‘75 की चीनी हो गई…’ वाली लाइन सोशल मीडिया पर खूब घूम रही है और भोजपुरी के देसी अंदाज में महंगाई का ये तंज लोगों को खूब गुदगुदाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर रहा है.

यहां सुने ओरिजिनल गाना...

 

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