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बंगाल सरकार के विज्ञापन में दुर्गा की 11 भुजाओं पर विवाद, BJP बोली- 'मां दुर्गा और शक्तिशाली हो गईं'

पश्चिम बंगाल सरकार के एक विज्ञापन में मां दुर्गा को 11 भुजाओं के साथ दिखाए जाने पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. सोमवार को सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग की ओर से जारी विज्ञापन में दुर्गा की एक अतिरिक्त भुजा दिखाई गई.

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पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं. (Photo- FB/shatarupghosh)
पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं. (Photo- FB/shatarupghosh)

पश्चिम बंगाल सरकार के एक विज्ञापन में मां दुर्गा की तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आगामी दुर्गा पूजा को लेकर पूजा कमेटियों के साथ होने वाली बैठक के लिए जारी इस विज्ञापन में मां दुर्गा को 11 भुजाओं के साथ दिखाया गया है. आम तौर पर मां दुर्गा को दशभुजा यानी 10 भुजाओं वाले रूप में पूजा जाता है. ऐसे में अतिरिक्त भुजा और उसमें दिखाए गए हथियार को लेकर राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं.

यह विज्ञापन सोमवार को सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग ने जारी किया था. इसमें मिलन मेला में होने वाली पूजा कमेटियों की बैठक की जानकारी दी गई थी. इस बैठक में मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की उम्मीद है. विज्ञापन सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई.

यह भी पढ़ें: 'पंडाल के पीछे नॉन-वेज, गंदा खाना हमको नहीं पसंद', बंगाल दुर्गा पूजा पर बोले धीरेंद्र शास्त्री

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TMC विधायक ने कसा तंज

TMC विधायक कुणाल घोष ने विज्ञापन की तस्वीर शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा. उन्होंने सवाल उठाया कि जब दशभुजा मां दुर्गा की तस्वीर में 10 भुजाएं होती हैं तो 2026 में वह एकादशभुजा यानी 11 भुजाओं वाली कैसे हो गईं. कुणाल घोष ने कहा कि सरकार थीम और तस्वीरों में बदलाव को लेकर सख्ती की बात करती है, लेकिन सरकारी विज्ञापन में ही मां दुर्गा की 11 भुजाएं दिखाई जा रही हैं. उन्होंने पूछा कि आखिर किस शास्त्र के मुताबिक, मां दुर्गा को 11 भुजाओं के साथ दिखाया गया है.

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CPM ने BJP पर भी साधा निशाना

CPM नेता शतरूप घोष ने भी विज्ञापन को लेकर सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि मां दुर्गा को असुर का वध करने के लिए देवताओं ने 10 हाथों में हथियार दिए थे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि BJP सरकार ने देवी को एक अतिरिक्त हाथ ही दे दिया.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल: TMC विधायक हुमायूं कबीर के दौरे पर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए 'गो बैक’ के नारे

BJP ने क्या कहा?

विवाद पर BJP नेता समिक भट्टाचार्य ने अलग अंदाज में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "मां दुर्गा और भी शक्तिशाली हो गई हैं." हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी विज्ञापन नहीं देखा है. उनके मुताबिक, अगर किसी एजेंसी से गलती हुई है तो यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है और गलती को ठीक कर दिया जाएगा.

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