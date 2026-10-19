scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सरपंच चुनाव भी जीतूंगी...' राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले रील्स की भरमार, वायरल हो रहे ये वीडियो

राजस्थान में पंचायत चुनाव के कई वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा प्रत्याशियों के अजीबोगरीब वादे, रील्स और एआई पोस्टर की हो रही है.

Advertisement
X
राजस्थान के सरपंच चुनाव को कंटेंट क्रिएटर्स काफी रील्स बना रहे हैं. (Photo: Insta/ayeshu)
राजस्थान के सरपंच चुनाव को कंटेंट क्रिएटर्स काफी रील्स बना रहे हैं. (Photo: Insta/ayeshu)

राजस्थान में पंचायत चुनाव का रंग इस बार कुछ अलग है. पहले चुनाव लड़ने की इच्छा होती थी तो गांव में लोगों से मिलना पड़ता था, चौपाल पर बैठना पड़ता था और अपनी दावेदारी पेश करनी होती थी. अब एआई ने ये काम आसान कर दिया है. अपनी फोटो उठाइए, एआई से नेता वाला लुक दीजिए और पोस्टर तैयार. कहीं सफेद कुर्ते में हाथ जोड़कर खड़े उम्मीदवार हैं तो कहीं पीछे समर्थकों की भीड़. सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्टर की भरमार है, जिनमें लोग सरपंच का चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं.

गांवों में चुनावी चर्चा के बीच तीन चीजें सबसे ज्यादा नजर आ रही हैं. AI से बने चुनावी पोस्टर, सरपंच के अधिकारों से बाहर के अजीबोगरीब वादे और सोशल मीडिया पर वायरल होती चुनावी रील्स. हालात ऐसे हैं कि पोस्टर में हर कोई सरपंच है, वादों में सरपंच नहीं, मंत्री नजर आ रहा है और रील्स के जरिए हर कोई सरपंच चुनाव के नाम पर व्यूज लूटने में लगा है.

सोशल मीडिया पर सरपंच चुनाव से जुड़े कई वीडियो सामने आ रहे हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक सरपंच प्रत्याशी ने कुंवारों की शादी करवाने तक का ऐलान कर दिया था. इसके साथ ही दूसरे गांवों में दुल्हन तलाशने और जरूरत पड़ने पर बारात के लिए ट्रेन लगवाने तक की बात कही गई. हालांकि, बाद में इसे कॉमेडी कंटेंट बताया गया. अब गांव के प्रत्याशी गांव तक मेट्रो लाने की भी बात कह चुके हैं और ट्रेन का स्टॉप करवाने  का वादा भी काफी आम हो रहा है.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Asha yadav (@ayeshu_yadavlife)

सम्बंधित ख़बरें

जीण माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़. (Photo: Screengrabs)
आज भी जलती है औरंगजेब की जलाई ज्योत! क्या है जीण माता मंदिर का रहस्य?
राजस्थान सड़क हादसा, बैतूल में पसरा मातम.(Photo:ITG)
पिता-बेटी की साथ जलीं चिताएं, कहीं एक ही चिता पर विदा हुए पति-पत्नी
Japanese Nuclear Experts Join Garba
Japan से आए परमाणु एक्सपर्ट ने खेला राजस्थानी गरबा
Kota Another woman dies after childbirth
कोटा: एक और प्रसूता की मौत, सिजेरियन के बाद जम गया था खून का थक्का
सांस्कृतिक उत्सव में शामिल हुए विदेशी मेहमान. (Photo: ITG)
कॉलोनी में हो रहा था गरबा... जापान के न्यूक्लियर एक्सपर्ट जमकर थिरके

वहीं, एक अन्य प्रत्याशी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं काम न करूं तो मेरे घर के बाहर धरना दे देना. कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि अगर वे जीत गए तो गांव को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.

एक तरफ चुनाव लड़ रहे लोग इस तरह के वादे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांवों में ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ती दिख रही है, जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन एआई से सरपंच प्रत्याशी वाले पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. इन पोस्टरों की भरमार है, जिनमें लोग खुद को सरपंच प्रत्याशी के रूप में पेश कर रहे हैं.

इसके अलावा सोशल मीडिया पर रील्स की बाढ़ है. लोग सरपंच चुनाव पर मजाकिया वीडियो शेयर कर रहे हैं. इन वीडियो में भी दिखाया जा रहा है कि राजस्थान के गांवों में सरपंच प्रत्याशियों की बाढ़ आ गई है और अब एक ही घर में कई लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. कुल मिलाकर, पंचायत चुनाव के इस माहौल में पोस्टर से लेकर वादों और रील्स तक, हर जगह चुनावी रंग चढ़ा है. ऐसा लग रहा है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Asian Para Games: भारत का गोल्डन आगाज, मोना अग्रवाल ने बनाया गेम्स रिकॉर्ड, अवनि लेखरा को सिल्वर |
    टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग, क्या लौट रहा है 90 के दशक का अंडरवर्ल्ड? |
    यूपी MLC चुनाव: सपा से ज्यादा बीजेपी की साख क्यों दांव पर? समझें 11 सीटों का लेखा-जोखा |
    सर्दियों में एयर प्यूरीफायर खरीदने की जरूरत नहीं? AC का ये मोड आएगा काम, बिजली बिल भी रहेगा कम |
    इटली में दूसरे दिन भी बवाल, मिलान में हिंसक हुआ प्रदर्शन, 160 लोग हिरासत में |
    नेपाल से लौटी, फिर हुई गायब! श्रद्धा दुबे को तलाश रही लखनऊ पुलिस |
    टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के चश्मदीद ने बताया आंखों देखा हाल |
    जबरन पकड़ा, बैड टच किया और Kiss की कोशिश, लुधियाना के प्राइवेट स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ |
    वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी का हमला, किरेन रिजिजू ने किया पलटवार |
    'सरपंच चुनाव भी जीतूंगी...' राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले रील्स की भरमार, वायरल हो रहे ये वीडियो
    Advertisement