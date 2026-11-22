कुशाल टंडन टीवी टाउन के मोस्ट डैशिंग और पॉपुलर एक्टर हैं. कुशाल इस समय जश्न में डूबे हैं. आखिर बात ही ऐसी है...कुशाल के पेरेंट्स ने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह पर दोबारा से शादी रचाई है. उन्होंने फेरे भी लिए और सात जन्मों तक साथ रहने की कसमें भी खाईं. कुशाल ने पेरेंट्स के वेडिंग सेलिब्रेशन की झलक फैंस को भी दिखाई है.

और पढ़ें

दूल्हा-दुल्हन बने कुशाल के मम्मी-पापा

कुशाल टंडन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने माता-पिता की शादी के जश्न के कई वीडियोज और फोटोज शेयर किए हैं. कुशाल के माता पिता दूल्हा-दुल्हन के जोड़े में काफी प्यारे लगे. उन्होंने एक दूसरे को वरमाला भी पहनाई.

कुशाल के माता-पिता ने पूरे रीति-रिवाजों से अपनी 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर शादी की है. तस्वीरों में कुशाल के मम्मी-पापा मंडप पर बैठे हुए दिखाई दिए. उन्होंने फेरे भी लिए. इस खुशी से के मौके पर पूरा परिवार जश्न में डूबा नजर आया. सभी ने जमकर डांस किया. ये पल पूरे परिवार के लिए बेहद खास और यादगार रहा.

कुशाल टंडन भी अपनी मम्मी-पापा की शादी के में खुशी से झूमते-नाचते नजर आए. कुशाल ने ढोल भी बजाया. वो जमकर डांस करते हुए दिखाई दिए. कुशाल ने दूल्हा-दुल्हन बने अपने मम्मी-पापा के साथ कई तस्वीरें भी क्लिक कराईं. वो अपने पेरेंट्स को लाड करते दिखे.

Advertisement

धूमधाम से ंमनाया जश्न

रीति-रिवाजों से शादी करने और फेरे लेने के बाद शाम में कुशाल के मम्मी-पापा ने केक काटकर अपनी 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी का जश्न मनाया. इतना ही नहीं एक्टर के पेरेंट्स ने अपनी शादी में जमकर डांस भी किया. पूरा परिवार खुशी से झूमता-गाता नजर आया.

पेरेंट्स के लिए कुशाल का भावुक मैसेज

पेरेंट्स की शादी की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए कुशाल ने कैप्शन में भावुक नोट लिखा है. कुशाल लिखते हैं- 50 साल का साथ और 50 साल का प्यार, हंसी-मजाक, वादे, सैक्रिफाइज और एक-दूसरे के साथ खड़े रहने का सफर. आज अपने मम्मी-पापा को उनकी 50वीं शादी की सालगिरह मनाते हुए देखना और शादी की हर छोटी-बड़ी रस्म, जैसे फेरों से लेकर सभी खूबसूरत परंपराओं को फिर से जीते हुए देखना किसी जादू से कम नहीं लगा.

कुशाल ने आगे लिखा- कहते हैं कि सच्चा प्यार मुश्किल से मिलता है. मुझे लगता है कि हम उन सबसे खुशनसीब लोगों में से हैं, जिन्होंने इसे इतने करीब से देखा है. सिर्फ एक दिन या एक साल के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए.

'लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मुझे प्यार पर यकीन क्यों है... खैर, मुझे प्यार पर यकीन इसलिए है क्योंकि मैं अपने माता-पिता को एक-दूसरे से प्यार करते हुए देखकर बड़ा हुआ हूं. मैंने देखा है कि कमिटमेंट कैसा होता है. किसी के साथ खड़े होने का क्या मतलब होता है और कैसे दो लोग जिंदगी के हर मौसम में एक-दूसरे को चुनते रहते हैं.'

Advertisement

कुशाल ने अपनी शादी का दिया हिंट

प्यार की मेरी परिभाषा इन्हीं दो लोगों से बनी है. उन्होंने मुझे सिखाया है कि प्यार सिर्फ बड़े इशारों या खूबसूरत पलों के बारे में नहीं है, बल्कि यह धैर्य, दोस्ती, सम्मान, माफी और एक-दूसरे का साथ कभी न छोड़ने के बारे में है.

अपनी शादी का हिंट देते हुए कुशाल ने आगे लिखा- मम्मी-पापा, अगर मुझे कभी आप दोनों जैसा खूबसूरत प्यार मिला, तो मैं शादी के बारे में जरूर सोचूंगा. 50 साल पूरे हो गए और दुआ है कि आप दोनों साथ में प्यार की ऐसी ही कई और जिंदगियां जिएं. मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूं. इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता. ऐसे ही साथ के कई और सालों के लिए, जय माता दी. हैप्पी 50th एनिवर्सरी.

पेरेंट्स के लिए कुशाल टंडन की खूबसूरत पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. कमेंट सेक्शन में फैंस और सेलेब्स कुशाल के पेरेंट्स पर प्यार लुटा रहे हैं और अपने लिए भी इसी तरह की पार्टनरशिप की दुआएं कर रहे हैं.

---- समाप्त ----