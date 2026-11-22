शादी के प्रपोजल ने उस समय एक अलग मोड़ तब ले लिया जब एक शख्स ने लड़की से शादी करने के लिए केवल इस लिए मना कर दिया क्योंकि वह शादी के बाद काम नहीं करना चाहती है. शादी के लिए पार्टनर चुनते समय हर किसी की अपनी पसंद होती है. कोई ऐसा जीवनसाथी चाहता है जो परिवार को प्राथमिकता दे, तो किसी के लिए पार्टनर का नौकरी करना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना जरूरी होता है.

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ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है. यहां 30 लाख रुपये सालाना कमाने वाले एक शख्स ने शादी का रिश्ता आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया, क्योंकि महिला शादी के बाद नौकरी जारी नहीं रखना चाहती थी. इस मामले पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

नौकरी करने वाली पत्नी चाहता था शख्स

यह पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए सामने आया है. शीतल रिजवानी नाम की यूजर ने अपनी एक दोस्त का अनुभव शेयर किया है. पोस्ट में उन्होंने बताया कि करीब 30 लाख रुपये सालाना कमाने वाला एक शख्स शादी के लिए ऐसी महिला की तलाश में था, जो शादी के बाद भी नौकरी करती रहे.

A friend of mine earning around ₹30 LPA rejected a girl for marriage because she said she didn't want to work after marriage. He prefers a working partner, and when he made that clear, she got super offended, called him anti-feminist and his thinking regressive and said he clearly wanted to control his future wife's choices. She even told her family that he was narrow-minded, lacked basic manners and didn't know how to talk to women. Now his own family is angry with him because his parents have business relations with her family. I mean, isn't having a preference also a personal choice? Why is it okay for her to have a choice but not him? — Sheetal Rijhwani (@rijhwanisheetal) November 21, 2026

लेकिन जब उसे पता चला कि महिला फिलहाल नौकरी कर रही है, लेकिन शादी के बाद काम जारी नहीं रखना चाहती, तो उसने रिश्ता आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया. शख्स ने अपनी पसंद पहले ही साफ कर दी थी. लेकिन महिला को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई.

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महिला ने बताया सोच को पुरानी

पोस्ट के मुताबिक, महिला ने शख्स की इस पसंद को महिलाओं की आजादी पर रोक लगाने वाली सोच बताया. उसने उसे एंटी-फेमिनिस्ट और पुरानी सोच वाला कहा. महिला ने अपने परिवार से भी इस बातचीत का जिक्र किया और शख्स को संकीर्ण सोच वाला बताया. यह मामला यहीं पर नहीं रुका. पोस्ट के मुताबिक, दोनों परिवारों के बीच कारोबारी संबंध भी थे, इसलिए इस असहमति के बाद परिवारों के बीच भी नाराजगी पैदा हो गई.

सोशल मीडिया पर क्या थी लोगों की प्रतिक्रिया

इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए. कई लोगों ने शख्स के फैसले का समर्थन किया. उनका कहना था कि जिस तरह महिला को यह चुनने का अधिकार है कि वह शादी के बाद नौकरी करना चाहती है या नहीं, उसी तरह पुरुष को भी अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का हक है. वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा कि शादी में सिर्फ पारंपरिक महिला-पुरुष भूमिकाओं के आधार पर उम्मीदें तय नहीं होनी चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि हर वयस्क व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला.

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