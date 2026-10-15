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पाकिस्तान की महिला का दावा- करती है परियों से बात, फिर बताती है लोगों का फ्यूचर!

पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान में बसी इश्कोमन घाटी अपनी खूबसूरत वादियों और अनोखी मान्यताओं के लिए चर्चा में है. यहां राशिदा नाम की एक महिला के परियों से बात करने के दावे को लेकर लोग उनसे मिलने आते हैं. 

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इश्कोमन घाटी खूबसूरत नजारों के लिए भी जानी जाती है. ( Photo: ITG)
इश्कोमन घाटी खूबसूरत नजारों के लिए भी जानी जाती है. ( Photo: ITG)

क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान परियों से बात कर सकता है? पाकिस्तान की एक खूबसूरत पहाड़ी घाटी से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी सामने आती है. यहां एक महिला के बारे में बताया जाता है कि वह परियों से बात करती है और लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताती है. इसी वजह से इस महिला को लेकर लोगों में उत्सुकता रहती है.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह जगह पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके में है. यहां ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं. पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है और उनके बीच से नदियां बहती हैं. इस जगह का नाम इश्कोमन घाटी है. यह घाटी जितनी खूबसूरत है, उतनी ही यहां से जुड़ी कहानियां भी लोगों का ध्यान खींचती हैं.

परियों से बात करने का दावा करती है महिला
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस घाटी में एक महिला शमन के बारे में बताया जाता है. शमन ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, जिसे कुछ लोग आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ा मानते हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, कुछ लोग इस महिला के पास अपने सवालों के जवाब जानने के लिए जाते हैं. कहा जाता है कि यह महिला परियों से बात कर सकती है. लोग यह जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में आगे क्या होगा और आने वाले समय में उन्हें किन बातों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी मान्यताओं के कारण महिला के बारे में लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है.

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हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि महिला के परियों से बात करने के दावे का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है. इसलिए इसे सच साबित हुई घटना के बजाय स्थानीय मान्यता मान सकते हैं. 

आखिर कौन होती हैं परियां?
परियों का नाम आपने कहानियों और किस्सों में जरूर सुना होगा. कहानियों में परियों को खास शक्तियों वाला जादुई किरदार बताया जाता है. कई पुरानी लोककथाओं में भी परियों का जिक्र मिलता है. इश्कोमन घाटी से जुड़ी कुछ स्थानीय कहानियों में भी परियों का नाम आता है. कुछ लोग इन कहानियों पर विश्वास करते हैं. इसी वजह से परियों से जुड़ी बातें यहां के लोगों और इस जगह के बारे में जानने वालों के लिए दिलचस्प बन जाती हैं.

खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसी है यह घाटी
इश्कोमन घाटी सिर्फ अपनी लोककथाओं के लिए ही नहीं, बल्कि खूबसूरत नजारों के लिए भी जानी जाती है. यहां चारों तरफ ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं. कई पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है. पहाड़ी रास्तों पर भेड़ों के झुंड घूमते हैं और छोटे-छोटे गांव नजर आते हैं. यहां के घरों में पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल भी देखने को मिलता है. शहरों की भीड़ से दूर इस जगह पर लोग प्रकृति के बीच समय बिताते हैं.

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इस तरह पाकिस्तान की इश्कोमन घाटी की पहचान दो वजहों से लोगों की उत्सुकता बढ़ाती है. एक तरफ यहां के बर्फीले पहाड़ और खूबसूरत नजारे हैं, तो दूसरी तरफ परियों से बात करने और भविष्य बताने से जुड़ी स्थानीय मान्यताएं हैं. हालांकि, महिला के इस दावे की सच्चाई साबित नहीं हुई है.

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