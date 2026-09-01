PAK में जिसने ठोकी पुलिस की गाड़ी में कार... उसे बुलाकर SP ने कहा- ये देश का भविष्य!

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर पहले आपको लगेगा कि टेक्नोलॉजी का शानदार डेमो होने वाला है, लेकिन अगले ही पल कहानी 'कार बनाम पुलिस वैन' में बदल जाती है. एक ड्राइवरलेस कार अचानक कंट्रोल से बाहर हुई और सीधे पुलिस की गाड़ी से जा टकराई. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

और पढ़ें

यह घटना इस्लामाबाद के डी-चौक इलाके की है, जो पार्लियामेंट हाउस के पास स्थित हाई-सिक्योरिटी जोन है. वीडियो की सबसे दिलचस्प बात सिर्फ कार का पुलिस वैन से टकराना नहीं है, बल्कि टाइमिंग है.

वायरल वीडियो में आलिजाह कार की खूबियां बताते हुए नजर आते हैं. वह कहते हैं कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है.लेकिन इस लाइन के तुरंत बाद कार का कंट्रोल बिगड़ जाता है. कार अचानक पास खड़ी पुलिस वैन की तरफ बढ़ने लगती है.

आलिजाह उसे रोकने के लिए हैंडब्रेक खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार रुकने का नाम नहीं लेती और आखिरकार पुलिस वैन से टकरा जाती है.सोशल मीडिया यूजर्स के लिए वीडियो का यही हिस्सा सबसे ज्यादा मजेदार बन गया. जिस वक्त टेक्नोलॉजी और टैलेंट की तारीफ हो रही थी, उसी वक्त कार ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर अपना अलग ही 'डेमो' दे दिया.

Advertisement

देखें पहले ये वायरल वीडियो

A Pakistani innovator was demonstrating a driverless car he developed when it lost control and crashed directly into a police vehicle in Islamabad.



The car is remotely controlled over the internet through an app or computer.



Source: ProPakistani, Khabrain News pic.twitter.com/bUVuesS4cH — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 31, 2026

गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई. कार और पुलिस वैन को मामूली नुकसान पहुंचा. हाई-सिक्योरिटी इलाके में ट्रैफिक कम होने की वजह से बड़ा हादसा भी टल गया.

वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने लिए खूब मजे

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह के मजेदार कमेंट किए. खासकर 'पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है' वाली लाइन और उसके तुरंत बाद कार के पुलिस वैन से टकराने ने लोगों का ध्यान खींचा.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान का टैलेंट! लाइव टेस्ट में ड्राइवरलेस कार ने पुलिस वैन ठोकी- VIDEO

हालांकि, कुछ लोगों ने इनोवेटर की मेहनत की तारीफ भी की. पत्रकार आलिजाह ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद इनोवेटर को बदनाम करना नहीं था. वह सिर्फ यह बताना चाहते थे कि नई टेक्नोलॉजी को पब्लिक एरिया में इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह टेस्ट करना जरूरी है.

देखें अब दूसरा वीडियो

سوشل میڈیا پر پولیس وین سے ٹکرانے والی گاڑی کی وائرل ویڈیو کا معاملہ۔



پولیس گاڑی سے ٹکرانے والی گاڑی کے معاملے پر ایس پی سٹی زون ڈاکٹر ایاز حسین کا نوجوان کے ہمراہ ویڈیو پیغام ملاحظہ کیجیے۔#WeRIslamabadPolice pic.twitter.com/wnbkNaP102 — Islamabad Police (@ICT_Police) September 1, 2026

SP ने बुलाकर कहा- 'आप तो देश का भविष्य हैं'

इस मामले में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया, जब रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने एहसान जफर को बुलाया. बताया गया कि SP ने उनकी कोशिश की तारीफ करते हुए कहा, 'आप तो देश का भविष्य हैं.'यानी कार पुलिस की गाड़ी से टकराई, लेकिन कहानी डांट से ज्यादा 'देश के भविष्य' की तारीफ तक पहुंच गई.

Advertisement

एहसान जफर इससे पहले भी चर्चा में रह चुके हैं. करीब दो साल पहले उन्होंने 'कीबोर्ड ऑपरेटेड कार' बनाने का दावा किया था, जिसे कंप्यूटर कीबोर्ड से चलाया जा सकता है.

---- समाप्त ----