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RPSC परीक्षा में पंजाबी विषय में एक भी अभ्यर्थी पास नहीं, लापरवाही पर 14 अयोग्य घोषित

राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2025 के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें पंजाबी विषय के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. आयोग द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, पंजाबी विषय के पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में एक भी अभ्यर्थी पास नहीं हो पाया है.

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पंजाबी परीक्षा में एक भी उम्मीदवार नहीं हुआ पास.
पंजाबी परीक्षा में एक भी उम्मीदवार नहीं हुआ पास.

RPSC ने प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) की परीक्षा के रिजल्ट से हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं. पंजाबी विषय की परीक्षा में एक भी अभ्यर्थी सेवा नियमों के अनुसार न्यूनतम पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर सका, जिसके चलते इस विषय में कोई भी छात्र सफल नहीं हो पाया. न्यूनतम नंबर न लाने पर के अलावा आयोग ने ओएमआर शीट भरने में हुई लापरवाही पर भी कड़ा एक्शन लिया है. RPSC के नए नियमों के अनुसार, ओएमआर शीट में 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में पांचों विकल्पों में से कोई न कोई विकल्प भरना अनिवार्य है. सभी विकल्पों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता. इस नियम का पालन न करने के कारण कुल 14 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है. इनमें से-

3 अभ्यर्थी पंजाबी विषय के हैं.

11 अभ्यर्थी होम साइंस विषय के हैं. 

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होम साइंस विषय की विचारित सूची जारी

एक तरफ जहां पंजाबी विषय का परिणाम शून्य रहा, वहीं आयोग ने होम साइंस विषय के पदों के लिए विचारित सूची (Consideration List) जारी कर दी है. इस सूची में पात्रता की जांच के लिए 6 अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से शामिल किया गया है. आयोग सचिव के निर्देशों के अनुसार, चयनित अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है. 

ऑनलाइन आवेदन: अभ्यर्थियों को 4 सितंबर से 10 सितंबर के बीच अपनी एसएसओ (SSO) आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर विस्तृत आवेदन-पत्र भरना होगा. 

दस्तावेज सत्यापन: माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय की गई तिथि, समय और स्थान पर मूल दस्तावेजों व उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है. तय समय पर न पहुंचने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. 

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चिकित्सा शिक्षा विभाग के परिणाम भी घोषित

इसके साथ ही, आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2024 के परिणाम भी जारी किए हैं. सुपर स्पेशियलिटी न्यूरो सर्जरी और सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पदों के लिए मुख्य सूची घोषित की गई है, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर सुपर स्पेशियलिटी-न्यूरो सर्जरी के 13 और सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के 8 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. 

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