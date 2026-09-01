मणिपुर के कांगपोकपी में भड़की हिंसा, 3 नागा गांवों में आगजनी, घर और गाड़ियां क्षतिग्रस्त

मणिपुर में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. कांगपोकपी में सोमवार को तीन कुकी नागरिकों की हत्या हुई, इसके बाद मंगलवार सुबह तीन नागा गांवों में हमला हो गया. तड़के करीब 4 बजे हथियारबंद लोगों ने गांवों को निशाना बनाया और कई घरों में आग लगा दी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, 30 से ज्यादा घर, वाहन और दूसरी संपत्तियां जलकर क्षतिग्रस्त हो गईं हैं. एक ग्रामीण के घायल होने की भी खबर है. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है.

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तड़के तीन गांवों में घुसे हथियारबंद लोग

पुलिस के मुताबिक, हमला कांगपोकपी जिले के तापन खुल्लेन, तापन खुनौ और मकुई पीपुराम गांवों में हुआ. अज्ञात हथियारबंद लोगों ने कथित तौर पर कई घरों और संपत्तियों में आग लगा दी. हमले के बाद इलाके में दोपहर करीब 12:30 बजे गोलीबारी की जानकारी भी सामने आई है. घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया.

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की कोबरा यूनिट और मणिपुर पुलिस ने इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया है. सुरक्षा बल हमलावरों की तलाश के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी निगरानी कर रहे हैं.

आगजनी में घर, वाहन और संपत्ति तबाह

पुलिस की शुरुआती जांच में कम से कम 30 घरों के साथ वाहनों और दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है. हालांकि, अधिकारियों ने कहा है कि नुकसान का अंतिम आंकड़ा अभी तय नहीं हुआ है और मौके की विस्तृत जांच जारी है. यह हमला ऐसे समय हुआ है जब इलाके में पहले से तनाव बना हुआ है.

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सोमवार को ही कांगपोकपी जिले के तैखांग कुकी गांव में हथियारबंद लोगों के हमले में तीन नागरिकों की मौत हुई थी. मृतकों में दो महिलाएं शामिल थीं, जबकि चार अन्य लोग घायल हुए थे.

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इम्फाल-तामेंगलॉन्ग रोड से लगे कांगपोकपी और तामेंगलॉन्ग जिलों में पिछले कुछ समय से हिंसा और जवाबी हमलों की घटनाएं सामने आती रही हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, 13 मई के बाद अलग-अलग घटनाओं में कुकी-जो और नागा समुदायों से जुड़े कम से कम 17 लोगों की जान जा चुकी है. बीते हफ्ते (27 अगस्त) के घात लगाकर किए गए हमले में चार नागा नागरिकों की मौत हुई थी.

इसके बाद 31 अगस्त को हुए हमले में तीन कुकी नागरिक मारे गए. लगातार हो रही हिंसा के बावजूद अभी तक किसी भी संगठन ने इन हमलों की आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली है. सुरक्षा बल अब हमलावरों की पहचान और हिंसा के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटे हैं.

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