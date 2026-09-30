Optical Illusion: सब 12 ही खोज पाते हैं, मगर हैं 16! आप खोज सकते हैं सारी बिल्लियां?

सोशल मीडिया पर इन दिनों ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें लोगों को खूब चुनौती दे रही हैं. ऐसी तस्वीरों में चीजें हमारे सामने ही मौजूद होती हैं, लेकिन उनका रंग, आकार और आसपास के माहौल से इतना मेल होता है कि उन्हें पहली नजर में पहचानना आसान नहीं होता. अब सामने आई यह हरे जंगल की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही ब्रेन टीजर है. तस्वीर को ध्यान से देखने पर आपको जंगल, पेड़-पौधे, हरी घास, फूल और बीच से बहती छोटी-सी नदी दिखाई देती है. लेकिन इसी खूबसूरत नजारे के बीच कई हरी बिल्लियां भी छिपी हुई हैं. खास बात यह है कि बिल्लियों का रंग जंगल की हरियाली से इतना मिलता-जुलता है कि कई बिल्लियां पहली नजर में दिखाई ही नहीं देतीं.

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पहली नजर में कितनी बिल्लियां दिखीं?

अगर आप तस्वीर को सिर्फ कुछ सेकंड देखते हैं तो शायद आपको सामने बैठी बड़ी-बड़ी बिल्लियां ही नजर आएंगी. लेकिन यही इस ऑप्टिकल इल्यूजन की खासियत है. तस्वीर में कुछ बिल्लियां बिल्कुल सामने हैं, जबकि कुछ पेड़ों, झाड़ियों और फूलों के बीच इस तरह दिखाई दे रही हैं कि उन्हें पहचानने के लिए आपको तस्वीर को थोड़ा-थोड़ा करके स्कैन करना पड़ेगा. कई बार हमारी आंखें किसी तस्वीर को पूरी तरह देखने के बजाय उसके बड़े और साफ हिस्सों पर पहले ध्यान देती हैं. यही वजह है कि सामने मौजूद छोटी बिल्लियां भी नजरों से छूट सकती हैं.

जंगल की हरियाली बना रही है असली कन्फ्यूजन

इस तस्वीर में ज्यादातर बिल्लियों का रंग हरा रखा गया है. दूसरी तरफ आसपास पेड़ों की पत्तियां, घास और झाड़ियां भी हरे रंग की हैं. ऐसे में बिल्ली और उसके पीछे मौजूद वातावरण के बीच अंतर बहुत कम दिखाई देता है. यही रंगों का मेल इस तस्वीर को एक मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन बनाता है. आपका दिमाग किसी बिल्ली की आकृति को तुरंत पहचानने के बजाय पहले पूरे दृश्य को एक जंगल के रूप में समझता है. इसलिए छोटी या दूर छिपी बिल्लियों को पकड़ने में थोड़ा समय लगता है.

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तस्वीर में कुल कितनी बिल्लियां हैं?

अगर आपने पूरी तस्वीर को ध्यान से स्कैन किया है तो अब समय है अपने जवाब को मिलाने का. इस तस्वीर में कुल 16 हरी बिल्लियां छिपी हुई हैं. कुछ बिल्लियां बिल्कुल सामने बैठी दिखाई देती हैं, जबकि कुछ छोटी बिल्लियां पेड़ों और झाड़ियों के आसपास छिपी हुई हैं. नीचे की तरफ मौजूद हिस्सों में भी नजर डालना जरूरी है, क्योंकि तस्वीर का सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि आपका ध्यान अक्सर बीच और सामने वाले हिस्से पर अटक जाता है.

कैसे ढूंढें छिपी हुई बिल्लियां?

अगर आपको ऐसी तस्वीरों में छिपी चीजें ढूंढने में परेशानी होती है तो एक आसान तरीका अपनाया जा सकता है. तस्वीर को एक साथ देखने के बजाय उसे अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखें. सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ धीरे-धीरे नजर घुमाएं. इसके बाद तस्वीर के बाएं हिस्से को देखें और फिर दाएं हिस्से को स्कैन करें. सिर्फ बिल्ली का पूरा चेहरा ढूंढने की कोशिश न करें. उसके कान, आंखें और चेहरे की आकृति भी पहचानने की कोशिश करें. कई बार पूरी बिल्ली दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका चेहरा या कान पत्तियों के बीच से नजर आ जाता है.

अब आपकी बारी! तो क्या आपकी नजरें 16 की 16 हरी बिल्लियों को पकड़ पाईं? अगर पहली कोशिश में सभी बिल्लियां नहीं मिलीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. तस्वीर को दोबारा ध्यान से देखिए और हर हिस्से को अलग-अलग स्कैन कीजिए. यही इस ऑप्टिकल इल्यूजन का मजा है. जो चीज पहली नजर में दिखाई नहीं देती, वही थोड़ी देर बाद बिल्कुल साफ नजर आने लगती है. ध्यान से देखिए, क्योंकि इस तस्वीर में जंगल सिर्फ जंगल नहीं है… इसके बीच कई हरी बिल्लियां भी छिपी हुई हैं!

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