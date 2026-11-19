ये कहानी हैदराबाद की है. एक लड़के के WhatsApp पर पुलिस का नोटिस आता है. उसमें लिखा था कि आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है. लड़का सीधे पुलिस के दफ्तर पहुंच जाता है. लेकिन वहां जाकर पता चला कि पुलिस ने उसे बुलाया ही नहीं था. जो नोटिस भेजा गया, वो फर्जी था.

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दरअसल, तेलंगाना के हैदराबाद में 24 साल के युवक को उसकी एक्स-गर्लफ्रेंड ने डराने के लिए पुलिस का फर्जी नोटिस भेजा था. पुलिस का कहना है कि इस नोटिस को ChatGPT यानी एआई की मदद से तैयार किया गया था.

यह पूरा मामला 24 साल के वी. तिरुनेश्वर से जुड़ा है. वह हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके का रहने वाला है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है. एक दिन उसके WhatsApp पर हैदराबाद की SHE Teams के नाम से एक नोटिस आया. इसमें उसे पूछताछ के लिए HACA Bhavan स्थित SHE Teams के दफ्तर में पहुंचने को कहा गया था.

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तिरुनेश्वर को लगा कि नोटिस असली है. लिहाजा वह बताए गए पते पर पहुंच गया. लेकिन जब अधिकारियों ने नोटिस की जांच की, तो पता चला कि उनकी तरफ से ऐसा कोई नोटिस जारी ही नहीं किया गया था.

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पुलिस ने कैसे पकड़ा फर्जी नोटिस का मामला?

इसके बाद अधिकारियों ने पता लगाने की कोशिश की कि यह नोटिस किसने भेजा था. जांच में उस व्यक्ति तक पहुंचा गया, जिसने तिरुनेश्वर को यह नोटिस फॉरवर्ड किया था. उस व्यक्ति ने बताया कि उसे यह नोटिस तिरुनेश्वर की एक्स-गर्लफ्रेंड से मिला था. इसके बाद पुलिस ने महिला से पूछताछ की.

सैफाबाद डिवीजन के इंस्पेक्टर एन. राजेंद्र के मुताबिक, पूछताछ में लड़की ने कथित तौर पर मान लिया कि उसने ChatGPT की मदद से SHE Teams के नाम पर फर्जी नोटिस तैयार किया था. उसका मकसद अपने एक्स-बॉयफ्रेंड को डराना था.

पुलिस के मुताबिक, इस काम में लड़की ने अपने एक 21 साल के दोस्त की भी मदद ली. उसी दोस्त के जरिए नोटिस तिरुनेश्वर तक पहुंचाया गया. 17 नवंबर को SHE Teams के सब-इंस्पेक्टर जी. वेंकटेश की शिकायत पर सैफाबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया. लड़की और उसके 21 साल के दोस्त के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. फिलहाल इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस जांच कर रही है.

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