अमेरिका के न्यूयॉर्क में दो भाइयों के बीच हुए एक हादसे में छोटे भाई की गोली लगने से मौत हो गई. मृतक की पहचान 24 साल के मोहम्मद इब्राहिम अहमद के रूप में हुई है. इस मामले में उसके 27 साल के बड़े भाई मोहम्मद बशीर अहमद को गिरफ्तार किया गया है. दोनों मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले थे और अमेरिका में रह रहे थे.

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यह घटना 14 नवंबर की रात न्यूयॉर्क के हिक्सविले इलाके में हुई. नासाउ काउंटी पुलिस के मुताबिक, रात करीब 12:01 बजे 459 साउथ ब्रॉडवे के पास 911 पर कॉल मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. वहां एक कार के अंदर इब्राहिम मिला. उसकी पीठ में गोली लगी थी. उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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बड़े भाई पर गैर इरादतन हत्या का आरोप

जांचकर्ताओं के मुताबिक, दोनों भाई कार में मौजूद थे, तभी बशीर की पिस्टल से कथित तौर पर गलती से गोली चल गई. पुलिस ने बशीर पर सेकंड डिग्री मैन्स्लॉटर यानी गैर इरादतन हत्या और सेकंड डिग्री में अवैध तरीके से हथियार रखने का आरोप लगाया है. अदालत में पेशी के दौरान बशीर ने खुद को निर्दोष बताया. फिलहाल उसे हिरासत में रखा गया है.

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इब्राहिम लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था. घटना के बाद परिवार के रिश्तेदारों ने ऑनलाइन फंडरेजर शुरू किया है, ताकि इब्राहिम के माता-पिता मोहम्मद जहांगीर साहेब और अरजुमन नजीर बेटे के अंतिम समय में अमेरिका पहुंच सकें. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पिस्टल से गोली किन परिस्थितियों में चली थी.

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