सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो या मीम जरूर देखा होगा, जिसका नाम 'लैंड करा दे भाई है.' वीडियो में नजर आने वाले शख्स विपिन साहू हैं, जिन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने इस वीडियो के मीम राइट्स बेचकर 22 लाख रुपये कमाए हैं. इसके अलावा YouTube से भी उन्हें करीब 20 लाख रुपये की कमाई हुई है.

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विपिन साहू ने एक कंकेंट क्रिएटर को दिए एक इंटरव्यू में अपनी कमाई और वायरल होने के बाद की जिंदगी के बारे में बताया है. उन्होंने कहा कि कमाई के साथ-साथ मीम्स राइट्स बेचकर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं.

पैराग्लाइडिंग वीडियो रातों-रात हुआ वायरल

विपिन साहू का मीम्स वाला वीडियो असल में साल 2019 का है. जब वे हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के लिए गए थे, तब ये वीडियो बनाया था. उसके बाद यह वीडियो रातों-रात इंटरनेट पर वायरल हो गया था.

साहू पैराग्लाइडिंग कराने वाले शख्स से बार-बार नीचे उतारने की गुहार करते हुए सुनाई दे रहे थे, जिसमें वह कह रहे थे कि 100-200 रुपये ज्यादा ले ले और लैंड करा दे.

घबराहट में उनका लैंड करा दे कहना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फिर मीम बन गया. देखते ही देखते यह डायलॉग सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो गया और विपिन साहू की पहचान इसी मीम्स के साथ होने लगी.

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साहू पहले से कई बिजनेस करते हैं

इंटरव्यू के दौरान विपिन साहू ने बताया है कि वह इंटरनेट पर मशहूर होने से पहले घर चलाने के लिए बिजनेस किया करते थे. उन्होंने बताया है कि उनके पास जिम है और टाइल्स आदि का शोरूम है. भारत के अलावा जॉर्जिया में भी उनका बिजनेस है. अब वह जॉर्जिया में रहते हैं.

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कुछ महीनों में खत्म हो जाती है सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी

विपिन साहू ने इंटरव्यू के दौरान बताया है कि इंटरनेट के जरिए मिलने वाली पॉपुलैरिटी आमतौर पर कुछ महीनों तक रहती है. इसके बाद लोग दूसरे ट्रेंड या चेहरी की तरफ बढ़ जाते हैं.

इंटरव्यू के दौरान साहू ने नए कंटेंट क्रिएटर्स को सहा दी है कि उन्हें सिर्फ वायरल होने के पीछे नहीं भागना चाहिए. अपने काम पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने बताया है कि इंटरनेट पर मिलने वाली पॉपुलैरिटी हमेशा नहीं रहती है.

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