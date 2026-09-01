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जहां था घर, वहीं बैठा रहा कुत्ता, नेपाल बाढ़ के VIDEO ने रुलाया!

नेपाल में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद सामने आए कुछ वीडियो ने तबाही का एक बेहद भावुक पहलू दिखाया है. बाढ़ में घर और परिवार उजड़ने के बाद कई कुत्ते अपने मालिकों का इंतजार करते नजर आए.

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कहीं कोई कुत्ता उस जगह से हटने को तैयार नहीं है
कहीं कोई कुत्ता उस जगह से हटने को तैयार नहीं है

नेपाल में आए जल सैलाब ने हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी. कहीं घर बह गए, कहीं परिवार के लोग लापता हैं और कहीं लोग मलबे के बीच अपनों की तलाश कर रहे हैं. इस तबाही के बीच कई वीडियो एक और दर्दनाक कहानी दिखा रहे हैं. ये कहानी उन कुत्तों की है, जो अपने घर, अपने मालिक और उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया था.

कहीं कोई कुत्ता उस जगह से हटने को तैयार नहीं है, जहां कभी उसका घर हुआ करता था. कहीं कोई मलबे के बीच अपने मालिक को तलाश रहा है तो कहीं कोई कीचड़ में फंसने के बाद जिंदगी की जंग लड़ता नजर आया.

इन तस्वीरों ने नेपाल की त्रासदी के मानवीय पहलू के साथ-साथ इंसान और जानवर के बीच के उस रिश्ते को भी सामने ला दिया है, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं.

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घर उजड़ गया, लेकिन लिली ने जगह नहीं छोड़ी

धुंगे इलाके में लिली नाम की एक कुतिया की कहानी सामने आई है. जिस जगह कभी उसका घर हुआ करता था, वह अब फ्लैश फ्लड की तबाही के बाद लगभग पूरी तरह उजड़ चुका है. लेकिन लिली अब भी उसी जगह बैठी नजर आती है.

उसके गले में अब भी कॉलर है. आसपास मलबा है और उस जगह का नक्शा बदल चुका है, लेकिन लिली वहां से जाने को तैयार नहीं दिखती. स्थानीय लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं. उनका कहना है कि लिली उस होटल के मालिक को तलाश रही है, जो उसे खाना खिलाया करता था.

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होटल का मालिक और इलाके के कई दूसरे लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. ऐसे में लिली का उसी जगह लौटते रहना लोगों को भावुक कर रहा है. उसके लिए शायद वह जगह सिर्फ एक टूटा हुआ घर नहीं, बल्कि उन लोगों की आखिरी निशानी है, जिन्हें वह अपना मानती थी.

यह भी पढ़ें: फैक्ट चेक: रोते-बिलखते बच्चों के ये भावुक कर देने वाले वीडियो नेपाल बाढ़ के नहीं हैं

लबे के बीच घर में बैठा रहा कुत्ता

सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया, जिसमें एक कुत्ता बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके घर के अंदर चुपचाप बैठा दिखाई देता है.घर का काफी हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह चुका था. चारों तरफ कीचड़ और मलबा दिखाई दे रहा था. इसके बावजूद कुत्ता उस जगह से बाहर नहीं निकला. उसके आसपास उसका कोई मालिक नजर नहीं आया.वह बस उसी घर के बचे हुए हिस्से में बैठा रहा. जिस जगह कभी उसके लिए सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था, अब वही जगह तबाही की तस्वीर बन चुकी थी.

कीचड़ में फंसा था, लोगों ने बचाकर निकाला

एक दूसरे कुत्ते की कहानी थोड़ी अलग है. उसके पास इंतजार करने का भी मौका नहीं था.बाढ़ का तेज बहाव उसे अपने साथ बहा ले गया था. बाद में वह भारी और गहरे कीचड़ में फंस गया. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में एक स्थानीय व्यक्ति उसे बचाने के लिए कीचड़ में उतरता दिखाई देता है.

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उसने काफी कोशिश की, लेकिन अकेले कुत्ते को बाहर निकालना आसान नहीं था. इसके बाद एक और व्यक्ति मदद के लिए पहुंचा. दोनों ने मिलकर कीचड़ हटाया और काफी मशक्कत के बाद कुत्ते को बाहर निकाल लिया.थका हुआ और कीचड़ से पूरी तरह लथपथ यह कुत्ता आखिरकार सुरक्षित जमीन पर पहुंच सका.

मालिक के लौटने का इंतजार करता रहा कुत्ता

रसुवा में भोटे कोशी नदी की बाढ़ ने एक घर को बहा दिया. एक कुत्ते को उसके मालिक से अलग कर दिया.वायरल वीडियो में सफेद रंग का यह कुत्ता एक जर्जर हो चुके घर के बाहर बैठा नजर आया. आसपास तबाही का मंजर था, लेकिन वह उस जगह से हटता नहीं दिखा.

ऐसा लग रहा था जैसे वह वहीं बैठकर अपने मालिक के लौटने का इंतजार कर रहा हो. जिस जगह उसने आखिरी बार अपने मालिक को देखा था, शायद उसके लिए वही जगह अब भी सबसे परिचित थी.

तबाही के बीच हुई एक भावुक मुलाकात

इन दर्दनाक कहानियों के बीच एक  ऐसा भी वीडियो आया, जिसने थोड़ी तसल्ली दी. बाढ़ के दौरान एक महिला अपने कुत्ते से अलग हो गई थी. दोनों करीब तीन से चार दिनों तक एक-दूसरे से दूर रहे. आखिरकार जब बचाव के बाद कुत्ते को उसकी मालकिन के पास लाया गया, तो महिला ने उसे कसकर गले लगा लिया.

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नेपाल में कुत्तों के लिए खास है एक त्योहार

इन तस्वीरों की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि नेपाल में कुत्तों को खास इज्जत दी जाती है. हर साल मनाए जाने वाले फेस्टिवल कुकुर तिहार में कुत्तों को फूलों की माला पहनाई जाती है,  कुत्ते के माथे पर टीका लगाया जाता है. उन्हें खाना खिलाया जाता है.यह त्योहार इंसान और कुत्ते के बीच वफादारी और साथ के रिश्ते को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है.

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